【宅男女神】陸浩明女友陳詩欣晒三點式照　騷美好身段逆天長腿勁「Hot」

▲ 好索呀！

陸浩明（6號）與圈外女友陳詩欣（Ayan）不時四圍飛，早前他們到台灣墾丁旅行，Ayan亦在社交網分享多張玩樂照，看得出他們玩得不亦樂乎。

【甜蜜愛侶】陸浩明女友陳詩欣騷水着照 擁天使的面孔魔鬼身材無得頂

分享火辣水着

雖然他們已經回港，不過Ayan似乎仍意猶未盡，在網上繼續晒出在墾丁的旅遊照，日前她上載一輯水着照，相中可見，穿上紅色比堅尼上陣的她，展現完美身材，大晒事業線加逆天長腿，吸睛指數爆燈！就連龔嘉欣亦留言大讚「靚得太過份」。

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宅男女神

其中一張見她望着美食的樣子，一臉甜美笑容，簡直迷倒不少網民，如此美麗的相片，必定由男友6號親自操刀，不少網民大讚6號技術好，加上Ayan夠索，先會有高質的相片。

其實Ayan不時在社交平台分享美照，大派「軍糧」，網民每次看到她一出Post亦會紛紛讚好，難怪被讚是宅男女神之一。

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