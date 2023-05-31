【樂極生悲】30歲男子為尋快感用止汗劑塞肛門 　難忍腹痛緊急入院開刀

▲ 30歲男子尋快感用止汗劑塞肛門， 事後難忍腹痛需緊急入院開刀。

為尋求性快感，可以去到幾盡？伊朗一名30歲男子早前為追求性刺激，竟將一枝止汗劑塞入肛門，惟2小時後因為難忍腹部劇烈疼痛，於是緊急求醫。醫生其後為他照X光時，發現原來止汗劑已深入至消化腸道中，最終只能以開刀方式取出。

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根據外媒報道，男患者因為急性腹痛前往德黑蘭醫科大學（Tehran University of medical science）門診就醫，而求醫時除了腹痛之外，並無嘔吐、直腸出血或排便異常等問題，正當醫生仍在為此思索時，患者隨即承認，自己曾把異物塞入肛門位置。而經過X光檢查，醫生發現止汗劑已經從直腸深入至消化腸道。

為了儘快將異物取出，醫生決定在男子腹部動刀，最終順利取出止汗劑。而男子經過數天的休養後，亦證實無大礙，可以順利出院。這宗案例其後亦被刊登在醫學期刊Visual Journal of Emergency Medicine上。

▲ 30歲男子為尋快感，竟將止汗劑塞肛門。（網上圖片）

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責任編輯：羅嘉欣