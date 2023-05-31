【感動一刻】陪伴輪椅女主人讀完大學 服務犬獲校長特別頒發另類畢業證書

▲ 狗狗也畢業！

人犬情深！近日社交平台瘋傳了一條美國新澤西州西頓霍爾大學（Seton Hall University）的畢業典禮短片。今年6歲的服務犬Justin陪伴殘疾女主人Grace Mariani，走過整個教育學學士學位的生涯，校長特別向牠頒發專屬的畢業證書，表揚牠的無私奉獻，更安排牠與女主人同時上台領取，這段溫馨短片瘋傳後，成為一時佳話，一周點擊突破14萬人。

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從影片中可見，服務犬Justin領着坐電動輪椅的女主人Grace上台，校長先將畢業證書授與Grace，再將一張捆成捲軸的證書給Justin，狗狗起先有點困惑，牠首先聞了一畢業證書，Grace開聲叫她咬住，Justin聽話地咬住畢業證書，跟搖著尾巴開心接受學位，狗狗拿下證書一刻，校長興奮雙手舉起，現場更充滿歡呼聲，場片溫馨。Grace獲得教育學士的學位，未來也預計在Justin的陪伴下，成為一名教師。

短短20秒的影片網上瘋傳，網友都大讚Justin乖巧又善解人意，他們認為Justin獲頒畢業證書是實至名歸，更有不少人看到感動落淚。網民留言︰「非常辛苦善解人意的狗狗，愛你」、「如此美麗的時刻」、「對，我哭了，太美好了」、「非常可愛的狗，非常感動」。

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