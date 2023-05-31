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【禁錮判囚】臥底男警酒吧遭禁錮毆打　6男認非法禁錮等罪囚40個月

社會 13:00 2023/05/31

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臥底男警酒吧遭禁錮毆打，6男認非法禁錮等罪囚40個月。（資料圖片）

臥底男警於尖沙咀一酒吧喬裝執行任務時，被中學同學認出後，遭禁錮及毆打，以及被脫光衣物搜身等。涉案6人早前承認非法禁錮及傷人等罪，今（31日）於區域法院被判監40個月。法官判刑時指案情極為嚴重，被告公然挑戰警方執法權力，兼具妨礙司法公正之嫌。

6名被告為蔡浩寅（24歲，泰藉唱片騎師）、李偉軍（28歲，商人）、麥偉樂（29歲，侍應）、江唐希（26歲，地盤工人）、胡家俊（27歲，運輸工人）及鮑俊鏗（22歲，無業），6人承認於2021年12月19日，在尖沙咀赫德道11號地庫「喜點」與其他身份不詳人士，非法禁錮1名警員，並將他羈留；胡另承認非法及惡意對該警員身體加以嚴重傷害。

法官判刑時指，事主被禁錮約40分鐘期間遭襲擊及凌辱，孤立無援，雖然事主大部份時間被赤手空拳襲擊，但亦可致嚴重傷害，其驚恐情況不能言喻，事後有創傷後遺症。法官指被告公然挑戰警方執法權力，兼具妨礙司法公正之嫌，就非法禁錮及傷人罪，法官分別以5年及2年為判刑起點，被告認罪就非法禁錮罪獲減刑至40個月，胡就兩罪則同期執行。

案發於凌晨時分，臥底警員喬裝顧客到涉案酒吧收集情報，酒吧職員其後稱警員查牌需暫停營業。事主擬離開時，遭被告蔡浩寅認出是其中學同學，事主及後被包圍及襲擊，包括被拳打腳踢及被要求交出財物。事主期間被要求脫光衣服，以及曾掌摑事主，有被告其後希望事主當沒事發生過。事主其後到急症室求診，經檢驗後肋骨有骨折，並證實患創傷後遺症。

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記者：林育慧

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