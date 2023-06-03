【兒童睡眠】孩子晚睡的4大壞處 醫生：為做功課晚睡太不值

▲ 兒童晚睡會帶來4大影響。

睡眠佔據人生三分之一時間，正在發育期的孩子睡眠不足，後果很嚴重。台灣耳鼻喉科醫生張益豪臨床調查發現，不少孩子在夜晚11點後才睡，他列舉出「孩子晚睡」的4大缺點，更警告若孩子晚睡是為了做功課溫習，强調「太不值了！」

開業耳鼻喉科診所院長張益豪日前在facebook發文講述晚睡的危害，他指在門診中很多疾病都與失眠、睡眠太少、太晚睡有關，例如喉球症、慢性咽喉炎、兒童長不高、兒童情緒不穩定、兒童注意力不集中、鼻過敏厲害、時常感冒生病、感冒好很慢等。

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張醫生强調，睡眠真的是一件很重要的事，佔據了我們整個人生當中三分之一的時間。很多人過去有一個關於睡眠的誤區，認為睡眠就僅僅只是身體休息。誤認為一個勤奮的人，減少一點休息，多做一些工作或唸書，誤把減少睡眠視作是一種光榮的行為，其實根本就在慢性傷害身體。更悲慘的是，有人熬夜卻不是為了工作或唸書，而只是追劇或者熬的是自由！

我們應該都要知道，睡眠是我們身體非常重要的一份工作，我們有很多事情只能夠在睡眠中解決，你醒著的時候你的身體沒法完成這些任務，只有睡著了才能夠完成這份任務。所以不要簡單地把犧牲睡眠時間當作是減少了一點休息而已。

張益豪更點名小朋友晚睡的後果，他指為了溫習做功課而晚睡，非常不值得。

你讓你的小孩很晚睡只是為了唸書寫作業，真的送你四個字 『太不值了』！

他更列出小朋友晚睡的4大缺點，

1：長不高

生長激素大量分泌時間為晚上10點至凌晨2點，因此不睡覺就分泌得少，當然長不高。若不想讓孩子矮人一截，請盡量在10點前睡覺。

2：不易忘記失敗和痛苦

睡眠中會代謝掉一些身體的代謝廢物，與此同時也在淡化痛苦的經驗與回憶。睡眠中的夢也在不停地弱化與適應那些恐怖和難受的場景。

3：控制不好自己的情緒

大腦的前額葉皮層主要控制人的理性思考和慾望、衝動。青少年愛冒險、衝動、控制不好自己的情緒是因為他們前額葉皮層的發育還不太成熟，而這種皮層的成熟機制主要發生在睡眠中。

4：成績差、書念不好

睡眠可鞏固記憶，可以說睡眠是按下記憶儲存的按鈕，倘若睡不好，記憶力會受到很大影響。睡眠有利海馬體的短期記憶以轉換成長期記憶。因此想要熬夜念書惡補，可能越補效果越差。

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文章獲張益豪/免疫學.兒童成長.三官四感醫師授權轉載，歡迎關注張益豪的ig