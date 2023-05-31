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【隱門】黃智雯拍虐打戲弄到周身瘀傷　發文為「衰老豆」平反：現實嘅岱融哥好有風度

娛樂 13:17 2023/05/31

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《隱門》

由陳展鵬、黃智雯、吳岱融等主演TVB新劇《隱門》講述黃智雯飾演的張心月角色，為拼命隱瞞與「世紀賊王」吳岱融的父女關係，因而受對方威脅、虐打、勒索等迫害。

二人扭曲的父女情，成為劇集的焦點，當中黃智雯亦透露為營造真實感，不惜親身上陣演所有虐打戲份，弄得周身瘀傷。

網民為黃智雯心痛

而昨晚（5月31日）《隱門》劇情講到吳岱融與黃智雯父女「重聚」，吳岱融即向黃智雯箍頸襲擊，並一巴摑向對方，勒索金錢。

二人的對手戲，令網民看得肉緊，更大讚二人精湛演技，亦有網民對黃智雯角色被虐打表示心痛：「見到你（黃智雯）俾佢打，就心痛」、「太可憐」、「鷲哥太喪，令人恐懼」。有網民更指劇集雖播得短短兩集，但已具追看性。

發文為吳岱融平反

網民一面倒鬧吳岱融角色，不過昨晚劇集播出後，黃智雯就在社交平台為「衰老豆」吳岱融「平反」，大讚對方戲外是風度翩翩的紳士，更期待跟吳岱融下次合作再續父女情演一對「溫馨父女」。

她寫道：「今晚我同『賊王』阿爸終於『重聚』，亦係被虐打嘅序幕，嚟緊仲會愈嚟愈激。記得呢場箍頸戲，同阿爸開工冇耐就拍，雖然第一次合作，不過就好有默契。其實現實嘅岱融哥係好有風度，仲成日『萬歲』，好照顧台前幕後工作人員。 期望下次同岱融哥合作，可以演一對溫馨嘅父女。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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