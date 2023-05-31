【兩性關係】「口罩男」靚老婆擁吻神秘男　疑派帽發文解釋：抱歉是....

▲ 曾樂兒疑「派帽」發文反擊。

台灣知名兩性作家「口罩男」（莊鈞翔），常發文探討男女關係猶如婚姻輔導員，更不時與正妹老婆曾樂兒大晒恩愛。不過，口罩男正跟老婆協議離婚，結束11年婚姻，近日曾樂兒被台媒拍得跟神秘男態度親密，令「口罩男」妻蒙上出軌之罪名。

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根據台媒報導，曾樂兒以抑鬱症為由，於3月底由台中搬回台北娘家居住，身邊更出現一位男性友人，對方更陪曾樂兒往兩間醫院看病和吃飯。

期間兩人有不少親密互動，帶著黑帽的男友人挽著曾樂兒手臂，樂兒也捉緊男方的衣服。另外當曾樂兒講電話時，男友人輕撫其長髮，之後更彎腰親吻她的頭，被指關係非淺。

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對於報導，曾樂兒稱會交給律師處理，而樂兒姐姐也代澄清「只是朋友」。

疑似向口罩男「派帽」的曾樂兒今日將社交平台頭像轉為黑白照，當中她留言：

人性透露無遺

我活得好累撐著是為了孩子、家人

我不需要任何人愛我，我只是需要發病時給我個擁抱

我生病已經不是短期的事別再說我偷吃才生病

抱歉是生病後才幹這種事，不要一直當我是罪人

你們愛怎麼做怎麼說就說吧

我真的想回到從前真心的開懷大笑

但我發現好難 我只覺得自己自己是沒用的人 沒差

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親吻純粹安慰？

文中一句「只是需要發病時給我個擁抱」，似乎為親密舉止解釋，至於「抱歉是生病後才幹這種事，不要一直當我是罪人」，曾樂兒似有歉意。

對於曾樂兒的帖文，口罩男經理人回應台媒表示希望留給他們一點空間，更感謝大眾的關心。

其實曾樂兒早前曾於限時動態發怒，她寫道：「真的很討厭看到就捕風捉影的人，等你們犯病再來告訴我什麼感覺。再招惹我，我一定讓彼此難堪不已。」

▲ 曾樂兒上載一張黑白照！（取自Facebook）

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口罩男4月已露玄機

另外網民翻出4月底，口罩男發了一篇「向好友道歉」的帖文，他稱自己的兩性觀害了好友太信任妻子，導致好友老婆出軌而離婚。有網民猜測口罩男說的「好友」，其實是自己。

內文提及︰「好友發現太太長期跟網友聊天曖昧 ，甚至還會趁好友睡著時自拍滿足對方一些要求，完全沒顧慮好友就睡在旁邊，還有幾張照片是跟不同男生的合照，有些行為動作、聊天內容，都已經超越正常交友關係、侵害配偶權。好友甚至發現，老婆還偷跑去男模店，外送猛男秀舞狂歡。」

口罩男發了帖文13天後，就於Fb宣布跟曾樂兒正在協議離婚，

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