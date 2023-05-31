【網絡熱話】背心女銅鑼灣馬路跌一地安全套　熱心途人洶湧上前幫忙

▲ 銅鑼灣一名女子疑似不慎在過馬路時出意外，跌出一地安全套。

路上見到有人跌東西，你會否上前幫忙？日前銅鑼灣鬧市就出現了超尷尬的一幕，網上昨日（30日）瘋傳一堆照片，一名身穿白背心熱褲的妙齡女子，疑似不慎在過馬路時出意外，導致她拖著的行李箱打翻，跌出一地安全套，幸得不少熱心市民上前幫忙執拾。事件引起網民熱烈討論，網上其後更流出背心女子拖篋搭巴士的照片，但就未肯定是事發前或後被拍下。

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多個Facebook群組昨日（30日）瘋傳數張照片，事發在銅鑼灣怡和街馬路邊，一名穿白背心熱褲、束馬尾的女子疑過馬路時不慎摔倒，導致手拉的行李箱打翻，大量安全套掉滿一地，散落在街道上。多名途人見狀，即上前予以援手，幫助執回安全套。

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其後有照片顯示，女子的行李箱中全是安全套，連同隨身的帆布袋，目測數量逾過百盒。有網民亦貼出一張照片，顯示女子在搭巴士，而她身旁就擺放著一大袋裝著安全套的帆布袋。點擊睇更多網民留言：

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安全套除了有助避孕，亦可預防性病傳播。消委會曾進行一項測試，在檢測9個牌子合共30款安全套後，發現其中有17款在測試時沒有出現破裂情況，點擊下圖睇更多：

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安全套檢測標示「0.01」未必指厚薄

消委會表示，不少安全套都在產品包裝標示著「0.01」、「0.02」等數字，消費者或會以為該數值為產品厚度。但其實在大部分產品上，這些數值並無標明單位如毫米，更沒有註明數字是厚度。有些牌子的代理更表示，「0.01」、「0.02」等只是型號名稱，與厚度無關。

3大購買貼士

在購買安全套時，消委會就有以下3項建議：

1. 先買小量使用

「不舒適」是男性不願使用安全套的一個重要原因。雖然安全套的厚薄無疑是評價舒適度的主要指標，此外，其他元素在舒適方面也很重要，如合身的尺碼、形狀、非致敏的材料，甚至是伴侶的喜好等，故建議消費者可從信譽良好的藥房或連鎖店購買小量試用，選擇最適合自己使用的型號。

2. 查看有效期限和包裝情況

看看產品包裝上的說明和有沒有破損情況。

3. 安全套陳列位置

如果安全套存放在高溫或可被強光照射的地方（如貨架照明燈下）會加快老化，因此購買時應注意安全套的陳列位置。

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責任編輯：羅嘉欣