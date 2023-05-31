【 陀B學霸】 21歲邊陀B邊讀大學 新手媽媽年年考第一兼獲獎學金

▲ 陀B都可以考第一。

讀書時懷孕結婚是否等於斷送學業？非也！內地貴州一位24歲的女大學生，在社交平台「抖音」以「學生小黎媽媽」的帳號，紀錄了3年前大學一年級懷孕生B的校園生活，並將在學校宿舍湊B的生活拍成短片，加上她雖然邊湊B邊讀書，但成績一直名列前茅，更屢次贏得獎學金，因此在抖音中火速爆紅，粉絲人數多達18.6萬。

工程師老公支持讀書

「學生小黎媽媽」爆紅後，小黎接受媒體訪問，她自爆能夠在大學取得好成績，全靠老公經濟上的支持，而奶奶又願意幫忙照顧孩子。她說，自己大專畢業後便下嫁比自己大6年的工程師，因為丈夫人工高，可以養起頭家，她在家人支持下，便考入了貴陽人文科技學院漢語言文學系。由於婚後她沒有刻意避孕，讀大一下學期時發現懷孕，父母對她求學時期懷孕沒有反對，更表示支持。

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小黎說，自從懷孕後，老師和同學都很照顧她，由於年輕懷孕，她的身體十分健康，懷孕半年仍會與同學外出遊山玩水，讀書學習亦不覺得辛苦或勞累，學業成績也未受陀B影響，經常考到全班第一名，更試過取得學校獎學金。

因宿舍湊B短片爆紅

她後來在抖音開PO，上傳在學校宿舍湊B的短片被網友瘋傳，成為網紅。小黎指，她與其他大學生一樣，是住在5人的女生宿舍房間內，平時兒子都是奶奶照顧，她每天會與兒子視像通話，有時更會在室友同意下把兒子帶到宿舍短聚。

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在抖音爆紅的她，是非也隨之而來，有網友對她惡意批評：「有網友在問我『老公呢』，還進行了惡意的詛咒，這點我不太能接受。」小黎指丈夫對她寵愛有加，自己也因為他的鼓勵支持變得更好，「整個過程我都是被愛包圍的。」但為免被人誤會鼓吹在學懷孕的風氣，她強調只是自己的生活方式，不建議別人倣效她這樣做。

今年就讀大學四年級的小黎7月將正式畢業，她非常期待老公、兒子一家三口參加畢業典禮。雖然她學業成績卓越，但她日後會以家庭為重心︰「工作地點我還是主要考慮遵義（自己居住的城市），不想離家人太遠。」始終作為妻子及母親，未來人生的考量一定以丈夫及兒子為先。

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