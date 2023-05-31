【老態盡現】李連杰臉凹眼凸近照曝光　昔日功夫皇帝健康情況令人憂慮

▲ 李連杰的近照曝光！

現年60歲的功夫皇帝李連杰早年宣佈患上甲狀腺亢進症，而淡出幕前養病。他也有不時在社交平台分享近況，從他在今年1月上載的相片中所見，他精神奕奕兼滿頭黑髮，似乎可以打消其身體出現問題的傳聞？

在網上的近照所見，李連杰臉凹、眼凸、長滿皺紋，更令網民再度擔心其身體狀況！

貌似80歲老伯？

李連杰的「衰老」近照在網上瘋傳，那是他出席代言品牌活動的相片，一頭黑髮的他臉凹、眼凸兼且皺紋，被網民形容他像是一名80歲的老伯。

網民作討論：「李連杰，真的嚇到我了！」、「不正常」、「人家年輕的時候是拿命拚的，一身內疾損耗生命。」

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曾被醫生警告終身坐輪椅

李連杰於2013年承認患上甲狀腺亢進症，此病常令患者常造成頸部腫脹、緊張、煩躁、情緒波動、呼吸急促、疲勞和失眠，嚴重甚至會肌肉無力、心跳加速甚至心悸。

李連杰在治病期間，無法做激烈運動，心臟同時也出現問題，故身為動作演員的他為專心養病，近年已大減幕前演出。

當時醫生更告訴他「要嘛不拍戲，要嘛坐輪椅」，李連杰還感慨「離死亡不遠了」。此外，在藥物影響下，他的臉部浮腫，外形大走樣。

2018年5月，李連杰現身公開活動，照片中的他把頭髮剃光，髮根花白，一臉憔悴。50多歲的他如70歲的老伯一樣蒼老，令影迷非常擔心，後來澄清只是該照片角度及光暗問題所致。

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