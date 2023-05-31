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【COLLAR成員】Candy越級挑戰坐過山車　Day迫好姊妹玩機動遊戲自責爆喊

娛樂 13:36 2023/05/31

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《韓國留學DayDay晴》

ViuTV全新旅遊節目《韓國留學DayDay晴》即將到尾聲，今晚（5月31日）播出的一集，COLLAR成員王家晴（Candy）、許軼（Day）暫時放下學生身份，到釜山展開畢業旅行。Day與Candy把握機會去盡各景點打卡吃美食，晚上更乘搭觀光船遊覽釜山夜景。 
 
為緊貼韓國流行，Day與Candy特意穿上校服到新開的主題樂園，大玩遊樂設施，實現Day想去玩機動遊戲的願望。

對機動遊戲十分抗拒的Candy和喜歡刺激的Day，成強烈對比。

Day為迫Candy感內疚

而對機動遊戲十分抗拒的Candy，因只能挑戰「BB級」旋轉木馬、碰碰車、小童版過山車等設施，令喜歡刺激的Day不能理解。經過一輪游說後，Candy鼓氣勇氣踏出第一步，決定挑戰自己，陪Day越級挑戰360度過山車。 
 
事後，雖然Candy克服對過山車的恐懼，但因太過刺激反應有點呆滯，更默默流淚。

見狀後Day不斷關心Candy的情況，亦感到十分內疚，自責自己不應強迫對方，隨即更即場爆喊。

Day感到十分內疚，自責不應強迫對方隨即爆喊。

好姊妹互相安慰

Day的反應令Candy哭笑不得，更要反倒過來安慰Day，指自己已經成功克服童年陰影。

為安撫Day，Candy更承諾返到香港會再陪她玩機動遊戲。最後，二人互相擁抱安慰對方，埸面溫馨。 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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