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【醫生失職】醫生講足20分鐘私人電話　男病人被敷衍感不滿拍片放上網

健康 15:48 2023/05/31

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男子醫院求診，醫生講足20分鐘私人電話不看症，態度極敷衍惹病人不滿。

病人求醫，醫生卻疏忽職守。近日，江蘇一名男患者前往醫院就診，醫生卻用了20分鐘全程講私人電話，看病時表現亦十分敷衍，令患者氣憤不已，於是拍片放到網上，引發大批網民關注。

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綜合内地媒體報道，江蘇一名鄭姓男子上周五（26日）因持續咳嗽、流鼻涕、感冒多日，於是前往蘇州某間醫院就醫，但發現「沒人理、沒人問」，一直讓他排隊等。由於他的女兒在蘇州兒童醫院確診白血病，為了爭取時間照顧女兒，鄭男便改為預約內科專家。

鄭男走入診症室時，醫生一直在講電話，而當他入內後，醫生仍未打算收線。鄭男表示，期間醫生一共打了2次電話，讓他足足等了約20分鐘：

專家就在打電話，叫我等着，説自己家的房子拆遷的事情。

鄭男稱，看病時醫生的態度亦十分敷衍，講了兩句就讓他去驗血，驗完血後回來發現醫生又在講電話。隨後醫生看了他的驗血報告說沒有問題，讓他去做其他檢查，惟鄭男趕著去送飯給生病的女兒，就直接離開了，他直言，

覺得挺氣憤的，號稱專家，結果看病時兩句話就打發了，從來沒遇到過這麽離譜的醫生。

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事後，涉事醫院工作人員回應事件稱，會對該名醫生進行教育並罰款，同時亦會對其他醫生加强教育。該次事件引起大批網民熱議，紛紛批評涉事醫生缺乏職業道德：「這麽兒戲？」並直言現時醫患關係愈來愈緊張，認為對該名醫生的處罰力度過輕。更多網民留言請看：

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責任編輯：羅嘉欣

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