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【大腸篩查】大腸健康檢查揪118宗病例佔比6%　3人確診患癌

社會 13:30 2023/05/31

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

華昇診斷中心與「健康惠港」去年進行的大腸健康檢查，揪118宗病例佔比6%，3人確診患癌。（華昇診斷中心與「健康惠港」提供）

華昇診斷中心與「健康惠港」去年底共同推出「COLOTECT 大腸健康檢查計劃」， 共為1977名年齡介乎30歲至94歲 的市民 ，提供了免費 COLOTECT 大腸健康檢測服務，共檢測出118例陽性異常結果個案，陽性異常檢出率達6%。

在所有陽性個案當中，「健康惠港」項目組對其中56名陽性結果市民進行回訪追蹤，共收到41例資訊反饋。其中3位受檢者最終確診患有癌症，5位確診患有腺瘤（癌前病變）， 18位確診患有大腸瘜肉，另外有5位受檢者確診患有腸炎、憩室等腸道疾病。截至回訪工作結束時，有部分陽性結果市民表示仍在等侯大腸鏡檢查服務。同時，有數位陽性結果市民 亦分享了他們參與計劃的故事與感受。

華昇診斷中心與「健康惠港」期望以是次活動的成果發現作爲下一階段項目開展的指引依據， 繼續積極倡導健康的生活習慣，提升公眾對大腸健康篩查的意識，堅持「早篩查、早發現， 早治療」的策略，提升大腸腺性瘜肉病變期的檢出率，以實際行動惠及更多市民。

「健康惠港 2023」針對上一輪活動中登記報名后未獲入選進行檢測的人士，推出「特選優惠」篩查計劃，以優惠價$1,500進行大腸健康檢查。提供相應服務的診所數量由22間新增至58間。 「特選優惠」篩查活動已於5月15日向首期當中未獲選之市民發出短信及活動參加詳情， 收到短信的市民可以按報名指引進行登記，亦可將活動優惠推介給其他人。活動優惠期將延續至2023年8月31 日。 網上登記及陽性結果受檢者故事分享：http://2022.hfhk.live

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責任編輯：陳麗娜

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