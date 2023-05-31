【搶企業】許正宇：不少創科機構向「香港投資管理有限公司」提交計劃書　田北辰引述：百度有興趣來港發展

▲ 財經事務及庫務局局長許正宇。（資料圖片）

2022年《施政報告》宣布成立「香港投資管理有限公司」（公司）。財經事務及庫務局局長許正宇今日回覆議員書面質詢時表示，已有不少機構提交投資計劃書，包括創科和金融科技企業，公司連同財政司司長辦公室轄下的引進重點企業辦公室已與一些有興趣機構開展初步洽談，未來會根據董事會訂定的投資準則考慮作出投資。



許正宇續指，在公司成立之前，「香港增長組合」已甄選八名普通合夥人，為該組合作策略性投資，其涉及的行業範疇十分廣泛，包括科技、醫療保健、物流及供應鏈管理、工商及金融服務、消費品等。



另外，實政圓桌立法會議員田北辰今日見記者時透露，上星期有內地專家和立法會議員舉行閉門會議，他在會議上和內地互聯網公司百度一名經理交流人工智能發展，對方透露有興趣來港發展。

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責任編輯：戴朗希