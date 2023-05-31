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【貓奴注意】主人擅帶寵物住酒店　貓咪受驚匿浴缸底3日愛協花3小時拯救

親子 14:23 2023/05/31

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有主人擅帶寵物住酒店，貓咪受驚匿浴缸底3日。（圖片來源︰愛協facebook）

有主人會帶寵物去酒店住，但要考慮寵物的安全，而酒店又是否容許寵物入住。早前香港愛護動物協會接獲求助，有主人擅自帶寵物住酒店，貓咪受驚躲在浴缸底足足3日，愛協出動拯救，最終花了3小時將牠成功救出。

今日（31日）愛協於facebook發布「愛協督察手記」，講述4月19日收到尖沙嘴一間酒店的求助電話，表示有主人擅自帶貓貓入住，可是「貓貓驚得濟，匿埋咗喺房間嘅浴缸後面已經三日」。由於貓貓躲藏的地方太隱蔽，主人和酒店職員都無法接觸牠，他們只好向督察求助。

最新影片︰

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鑽開浴缸救出貓貓
 
督察在拯救過程遇上困難，由於環境太陌生，不論督察如何哄貓貓，牠也嚇到不敢出來。後來督察仔細分析環境，在確保貓貓安全的情況下，建議酒店職員請工程人員鑽開浴缸另一面，讓督察可以將鏡頭伸入去觀察貓貓的狀況，而另一位督察則在另一邊負責用貓網捉住牠。

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最終在多方面配合下，他們努力3小時後成功將貓貓救出交給主人，並放返入籠內，以免貓貓再次嚇走。愛協藉此提醒貓奴︰

要好好認清主子嘅性格，如果佢哋太怕事內向，就唔好強行帶佢外出啦，好容易有意外㗎。 

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責任編輯︰王明芳

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