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【幼兒搭飛機】攜2名幼童搭飛機不哭鬧 39歲媽媽分享心得：父母有責任準備

親子 14:03 2023/05/31

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有1名39歲媽媽分享攜2幼童搭飛機的心得，令BB不哭鬧，引發家長共嗚。

攜幼兒搭飛機，真的要做足準備功夫，如果不想發生不愉快經歷，連累同機乘客延遲起飛外，更有可能被機長趕落機。1名39歲媽媽近日在Twitter分享帶兩幼女搭飛機的經驗，她會準備i pad、糖果，孩子需要時便給她們，確保孩子不會哭鬧，以免影響其他乘客。

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馬來西亞1名2歲女童，因搭飛機時不肯獨坐扣好安全帶，竟站在機位上不停哭鬧，空姐出口警告，接著機長更通過廣播發出警告，他們一家險被機長趕落機，事件引起關注。

1名39歲媽媽英達，育有2名年幼女兒，日前她在Twitter分享帶女兒出埠搭飛機的經驗，引起其他家長共嗚，更獲他們深表認同。她表示帶BB出門，需要準備的事物很多，而家長也應該清楚知道孩子的個性和喜好，從而知道出門前需要準備好孩子喜愛的物件，

如果這時候需要看i pad，那就開給他們；如果想要吃糖果，就給他們吃，這樣就不會讓孩子鬧得場面很僵。父母有責任好好規劃和準備孩子出遊的東西，以免影響其他乘客。

英達自「卸貨」離開醫院，便把BB放在嬰兒椅，繫上安全帶，坐車時又會將BB放在car seat上，繫好安全帶，BB53天大時，就開始搭飛機回東馬，

當時還是新手媽媽的我，為了帶BB搭飛機到東馬見父母，也上網找資料，以便輕鬆帶著BB外出。我也知道BB可能會因為搭飛機時，耳朵受到氣壓的影響而不舒服，我也一樣上網尋找解決方案。

英達受訪時表示，他們因為經常搭飛機，所以會在這一方面下功夫，確保孩子不會哭鬧之餘，也不影響到其他乘客。

她除了給孩子食物和玩具外，她也會和孩子一起唱她們愛聽的歌曲，這也能安撫孩子的心情，

只要孩子開始哭鬧，我就會用她們喜歡的物品，或是讓她們舒服的方式來轉移焦點。我大女兒喜歡高科技的東西，我就會給大女i pad；小女兒喜歡吃，我就會給她食物。

她從小就訓練孩子坐嬰兒安全椅並繫上安全帶，所以搭飛機時，孩子也不會哭鬧，

這就是我教育孩子的方式，從小讓她們學習、接觸，並給予指導，那麼帶孩子出門遊玩就會顯得輕鬆自在。

英達更指，身為父母不只是要教育好孩子，事實上，孩子在某程度上也讓我們學習如何成為更好的父母！

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責任編輯︰王明芳

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