【失衡凶間之罪與殺】衛詩雅放低靚樣尋突破　黃又南望轉型學剪髮洗頭

▲ 又南與 Michelle 認識多年，過去雖有合作，但卻是首次在電影中有對手戲。(陳國峰攝)

由 3 位本土新導演許學文、陳翊恆、黃千殷分別執導的《失衡凶間之罪與殺》，包含3個詭異短篇故事，解構執念成狂，引發暗黑人性的失衡意念。

其中衛詩雅（Michelle）及黃又南主演，由《樹大招風》金像導演許學文執導的單元《頭髮》，一反兩位演員過去形象，首次交手演繹殺手與被害者追逐搏鬥的刺激驚慄戲碼，令人眼前一亮。

戲中演髮型屋老闆的又南，對頭髮情有獨鍾，更會以迷暈女客人的恐怖手段殺人取髮。對於如此冷血又變態的角色，又南指當初收到劇本時相當期待。「因為和以前演過的很不一樣，第一次做這種表面體貼、實質變態的角色。導演也對我說，希望給觀眾看見一個不一樣的黃又南。」

說完即笑笑補上一句︰「自己已經不再是小子，當然不可能再像以前《一碌蔗》那樣，所以很開心可以演這種成熟的角色形象。」

▲ 黃又南坦言希望嘗試有別於以往的成熟角色。(陳國峰攝)

又南做戀髮殺人狂

戲中故事發生在一晚之內，又南的拍攝日程則約6天，反倒是事前的準備訓練，足足花了一個半月的時間。「我去找幫我剪頭髮的師傅學手勢，學怎樣揸較剪、看對齊等，因為髮型師的功夫是很專業的手藝，若果沒有做對，懂的人一眼就看出來了！不可以穿崩的嘛！」又南相當認真，親身落手學洗頭、吹頭之餘，更帶了假髮回家練習。「因為剪到周地都係碎髮，阿媽都忍唔住話我。」

戲中的他幫客人洗頭剪髮時舉止溫柔，轉眼卻對她們掙扎求救表現冷血，直至遇上衛詩雅飾演的過氣偶像。「我和 Michelle 認識很久了，不過交手就第一次。」

戲中殺人狂與受害女星追打、箍頸的場面，逼真緊湊，又南笑言拍攝時兩人都不客氣，讚 Michelle 相當勇敢，完全沒用替身，而他自己那一場被膠袋包着要窒息的戲，也同樣「動真格」。「我去看那些被殺的戲，入面的人雙眼幾乎都冒血絲，我也忍到真的受不了才拍手叫停，希望出來的效果夠真。」

▲ 衛詩雅開心終能一嘗演出驚慄片的心願。(陳國峰攝)

衛詩雅為角色增加深度

外表嬌柔且經常拍愛情片的 Michelle，原來是驚慄片忠粉，她笑言終於等到機會接拍，故相當用心揣摩角色。「我自己加了不少前設，就是我把頭髮是我人生中最重要的救命草，當這最重要的頭髮被摧毀時，我就豁出去了，甚至忘了求生。」

Michelle 直言這些前設想像是演員自己的功課，劇本上或人物小傳不一定有，拍攝時也沒機會演繹，卻是進入角色的必要基礎。

過往多拍浪漫愛情片的 Michelle ，看戲口味絕不單一，既愛驚慄片，也看劇情、犯罪片。「我看過《樹大招風》，當時已覺得許學文導演很厲害，而事實上我和他更曾是同學，至少 10 年前有過一面之緣！」兩人當時同為黃秋生的演戲班學生，事隔多年，沒想到再次相遇便是做對方電影的女主角。「我有問他為何找我，他說其實當時上堂已有留意到我的的特質，所以很想拍我。」

Michelle 坦言得到導演欣賞和給予機會，也嘗試到一直恨拍的類型片角色，相當感恩。

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恨拍更多港產片

Michelle 的片中角色有一下當年頭髮廣告的「招牌動作」，卻一直賣關子沒有展露，至最後才終於看見，原來這下動作由她設計。「導演給予很大自由度，由我去想這個動作。」Michelle 笑着解釋︰「因為是初出道的可愛動作，卻由一個已經不再年輕的過氣偶像重現，所以當我做出來時充滿尷尬感，我就知道『嗯！就是這個感覺了！』」

近年港產片重現令人雀躍的蓬勃現象，新晉導演輩出、作品種類多元，資深演員與年輕演員合作不斷，作為影視圈一分子的黃又南與衛詩雅，同樣期待更多機會。又南指︰「現在也有拍攝中的作品，未來自己希望嘗試更多男子氣概的角色。」

Michelle 則希望開拓與過往不一樣的戲路︰「其實我一開始比較多拍苦情戲，做的大多是慘情女角色，但我自己很喜歡喜劇，很想試一些瘋狂喜劇！」

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美術︰鄧秀婷

服裝︰Michelle（INITIAL）、又南（kapok, Maison Kitsune）

化粧︰Michelle（Miko Wong）、又南（Yannis Yip）

髮型︰Michelle（SingTam@ArtifyLab）

記者︰王嵐