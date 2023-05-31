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【不老男神】46歲言承旭內地出席活動　 網民驚訝零濾鏡下逆齡生長

保健美顏 17:52 2023/05/31

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

46歲言承旭內地出席活動， 網民驚訝零濾鏡下逆齡生長。

多年前憑《流星花園》「道明寺」一角而走紅中港台的言承旭，一直深得不少粉絲喜愛，人氣至今居高不下。近日，言承旭以一身白衫西褲出席內地公開活動時，更被不少網民驚嘆「逆生長」。從現場流出的照片中可見，儘管粉絲們零濾鏡拍攝，現年46歲的言承旭仍然毫無老態，無論皮膚、頭髮及身型都依然維持巔峰。

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言承旭近日帥氣亮相內地公開活動，令現場大批粉絲非常哄動，並紛紛舉機拍攝偶像，亦令大量零修圖的照片流出。從多張照片可見，打扮斯文的言承旭，皮膚依然緊緻，全身上下亦毫無贅肉，而當日身穿的白色襯衫更是將他的健碩胸肌表露無遺，超逆齡的外表令人難以相信，他已年屆46歲。

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照片曝光後，不少網民驚呼言承旭保養得宜，並大讚他「真的一直都很帥」、「不老男神」、「非常有魔力」。事實上，言承旭去年參加內地綜藝節目時，便曾以「道明寺」的造型回歸，不少人已神奇直呼，認為他和21年前的模樣幾乎沒有差別，狀態好到令人驚艷。兩年前，言承旭再於電視劇上大騷好身材，在半裸上陣的出浴戲中，展示出一排8舊腹肌，令觀眾目不暇給。

言承旭於《我好喜歡你》大騷好身材。(劇照)

明明已經46歲，但身體內外仍是保持甚佳的言承旭，究竟是如何保養? 過去他便曾透露自己保養心得其實離不開自律2字，如維持每日健身運動及食用水煮菜，白烚食物等。

保養2招

高強度健身：不論何時收工，言承旭均會堅持於健身室繼續埋頭苦幹運動，因此才會成功練出一身肌肉。

飲食管理 : 言承旭平時在飲食控制上非常嚴格，尤其在拍戲的時候，據說他的餐單全是非常清淡，不但沒有調味料，而已以高纖維、高蛋白的食物為主。

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責任編輯：羅嘉欣

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