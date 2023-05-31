【47人初選案】法官續處理共謀者法律爭議　要求控方表列串謀時間明續審

▲ 法官續處理共謀者法律爭議，要求控方表列串謀時間明續審。（資料圖片）

民主派初選案今（31日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，法官續處理在《港區國安法》生效前，涉案人士的言行能否適用於共謀者原則爭議。法官指，控方未有詳細講述本案的串謀部分，遂要求控方提交列表說明各被告的串謀時間和事項，將案件押後至明（1日）續審。

控方早前已傳召所有證人作供，正就共謀者原則作爭議。被告鄭達鴻及梁國雄代表律師指，控方僅依賴其早前提出的美國案例，惟該案歷時已久，亦未有涉及國安法的分析，故不適合應用於本案。

代表律師續指，此外亦要考慮到《港區國安法》的生效日期，涉案行為發生於《港區國安法》生效前，被告未能預見到未來的情景，故未能適用於共謀者原則。

代表律師續指，控方早前提及各被告在《港區國安法》生效前構成串謀公職人員行為失當罪，惟上述控罪與本案的控罪性質不同。

法官問及控方早前提出的美國案例中，涉案教師有否達成協議推翻美國政府時。控方指，這未能從當中的字裏行間中找出。法官再三問及有否協議時，控方表示沒有。

法官又指，戴耀廷發布的文章並未有太大爭議，辯方主要爭議其意圖，又指控方未有詳細講述本案的串謀部分，若各被告加入的時間不同會影響指控的證據，遂要求控方提交列表說明各被告的串謀時間和事項，將案件押後至明天（1日）再續。

本案16名不認罪的被告為吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信和余慧明。

聆訊明（1日）續。

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記者：梁錦麟