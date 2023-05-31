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【加學費】620幼稚園及49直資學校擬加學費　創疫情以來新高

社會 14:11 2023/05/31

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截至本月中，約620間幼稚園申請在2023/24學年加學費，教育局正審核申請。（資料圖片）

學生人口下降，不少幼稚園面對營運困難。教育局今日（31日）表示，截至本月中，全港約620間幼稚園及49間直資學校申請在2023/24學年加學費，若跟往年同期申請數字比較，分別比去年約440間幼稚園，以及38份直資學校申請，多出4成及接近3成，並創3年疫情以來新高。教育局現正審核有關申請。

教育局回覆查詢表示，截至本月中，已接獲參加幼稚園教育計劃的約480間幼稚園申請調升學費，佔參加計劃幼稚園約64%，約250間（33.3%）表示將凍結學費，教育局會繼續跟進餘下未交資料的幼稚園；至於沒有參加計劃的幼稚園，教育局接獲約140校申請在2023/24學年調升學費，1間申請調減學費，其餘約90間維持學費不變。

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直資學校方面，教育局表示，截至本月18日，教育局共收到49份調整學費的申請，佔全港直資學校61.3%，以及31份不調整學費的通知書。教育局會按既定程序處理有關申請，以期在新學年開始前完成申請的審批程序及通知學校有關結果。

教育局表示，當遞交加費申請時，直資學校必須提交財政預算和充分理據，教育局在審批過程中會小心檢視學校提交的財政預算和調整學費的理據，亦會確定學校已進行所需的諮詢工作，並按規定把不少於學費總收入的10%撥備作為學費減免／獎學金用途，確保學生的學習不會因家庭經濟困難而受影響。

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記者：馮琪雅

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