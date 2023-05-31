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【超級毛特兒大賽】與「空姐明禎」交換主人冧掂雙方愛犬 　「瘦版馬德鐘」怕醜面紅

娛樂 14:23 2023/05/31

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「交換主人」環節有唔少溫情場口。

由向海嵐（Anne）、周奕瑋（Jarvis）及黃嘉雯（Carmaney）主持的《超級毛特兒大賽》近日播映中。

今晚（5月31日）播出一集，12位參賽者將接受突擊測驗「交換主人」，「空姐明禎」Miho的愛犬Maid Maid與「瘦削版馬德鐘」阿Ken的愛犬M梳打，二人調換主人身分，結果嬌滴滴的Miho瞬間駕馭被喻為「神獸級」的酷爆梳打。

阿Ken則以極嬌俏聲音對付Maid Maid，同樣順利過關，更遭薯餅主人Jimmy取笑「少女心」大爆發。

由於鏡頭外均相處融洽，即場被取笑儼如一家四口，阿Ken被問到對Miho觀感時，更怕醜仔上身「紅都面晒」。

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完成「交換主人」環節後，參賽者Sarah帶著「毛毛」匆忙離開，並謂因公事關係將離港一段時間，故需缺席兩次拍攝。

引發其餘11名參賽狗主投票決定Sarah及毛毛去留。

大會為公平起見，即時讓其餘11位參賽者進行即場投票，決定Sarah去留。向來開朗的Jimmy，發表意見期間忽然落淚，事後他坦言因家人入院壓力爆煲︰「拍攝期間有屋企人入咗院，啱啱拍到下晝時，醫院好urgent打電話嚟，我都好擔心。點知仲要決定（人哋）去留，覺得好大壓力……」

Jimmy哽咽續指對於參賽，已由「玩玩吓」變成全情投入，並謂會想盡辦法令愛犬繼續留低參賽︰「因為同大家相處好開心，如果之後我參加唔到，我都想繼續畀佢（薯餅）行落去。」

Jimmy投票期間，因家人入院壓力爆煲而淚灑賽場。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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