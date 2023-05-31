【短線旅遊】深圳「天空之城」雲海廣場　雲上圖書館+半山Café+360°俯瞰鹽田區

▲ 大家下次去深圳旅遊，不妨去全新景點雲海廣場打卡。

半山上的Cafe、雲海中睇書、360°俯瞰山海連城，想感受這些「Chill爆」體驗，不妨到深圳最新最人氣網紅打卡景點：雲海廣場。事不宜遲，立即原地去旅行，一齊出發!

最新影片推介

鹽田區新景點 雲海圖書館+café超吸引

▲ 外形極簡，十分適合打卡。(圖片來源: 小彭友@小红书)

位於鹽田區的雲海廣場，建在海拔380米之上。天清氣朗的話，能夠俯瞰鹽田區山海、地鐵站附近的高樓大廈及三洲塘的湖光山色。假如遇上雲遮霧繞天氣，更有種在「雲中海」騰雲駕霧的感覺，如置身仙境之中。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

廣場建築設計以純白色為主，多幅落地大玻璃增加內部通透感及採光度，延伸出來的部份十足郵輪上的甲板，亦有網民形容似雲海中的UFO。

▲ 雲上圖書館。(圖片來源: 小彭友@小红书)

三層高的廣場，每一層都有各自的功能及賣點。一樓主要是遊客洗手間及戶外觀景平台;二樓是觀景平台;三樓是咖啡店及免費開放的圖書館，更有不少花藝佈置，打卡一流。

打卡/遊玩攻略

Café定價較高，一杯飲品價格平均¥30-¥60，大家可以選擇在自動販賣機購買飲料或自備飲品。

由於3樓多數是落地大玻璃，所以影相時比較容易反光。

保安有機會在關門前15分鐘就示意離開，打卡人士注意時間。

由於在山上，建議帶備長袖速乾衣、驅蚊水、防曬霜、水及食物，以補充體力。

可以穿著較鮮色的衣服，影相更「sharp醒」，或淺色同色系衣物，更有個人風格。

交通方法

1) 公共交通-雲海專線

專線A (票價¥15): 在鹽田中央公園及燈塔圖書館附近的雅庭海灣國際大酒店，乘坐雲海專線巴士。從海山路總站(雅庭國際大酒店門口)上車，直達雲海公園站。

途經：海山路總站、壹海城、鹽田港西地鐵站、鹽田海鮮街路口2、海濱綠道、大華興寺停車場、茶溪谷停車場、庚子首義雕塑園、小三洲、醉櫻亭、梅沙尖登山口、紅花瀝水庫、雲海公園

注意

星期六日或內地公眾假期才開放

供應時間: 上山08:30-14:30下山10:30-17:00 (每30分鐘一班)

專線B (票價¥8):在茶溪谷停車場上車，直達雲海公園站下車。

途經：茶溪谷停車場、庚子首義雕塑園、小三洲、醉櫻亭、梅沙尖登山口、紅花瀝水庫、雲海公園

注意

星期六日或內地公眾假期才開放

供應時間:上山10:00-16:30 下山 10:40-16:10(每30分鐘一班)

地鐵

8號線鹽田路站D出口，沿鹽田路步行500米到北山道或步行800米到人行天橋，再徒步行。

2) Call車

叫車到小三洲巴士站，下車後行5公里到雲海廣場。

3) 自駕

a) 在導航上輸入「雙擁公園人行天橋」為目的地，徒步上山。

b) 在茶溪谷停車場停車，乘坐雲海專線B達雲海圖書館。

4) 徒步

a) 導航到鹽田海鮮街消防站，從旁邊的樓梯上山到雲海廣場，約1-1.5小時到達。

b) 導航到鹽田北綜合車場，徒步3公里，約2-2.5小時。

雲海廣場詳情

地址:深圳市鹽田區三洲塘水庫

開放時間:09:00-18:00

同區其他景點: 鹽田海濱棧道、燈塔圖書館、海山公園

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！https://bit.ly/3FSyDTu

責任編緝：張懿慧