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【控煙措施】醫衛局：會考慮在香煙或包裝上加設二維碼供識別是否完稅

政治 15:07 2023/05/31

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政府表示會考慮在香煙或包裝上加設二維碼供識別是否完稅。（資料圖片）

煙草稅提高後，現時每包香煙售價74元，有立法會議員擔心私煙問題會愈來愈嚴重，關注政府有何方法管控。醫務衛生局副局長李夏茵表示，新加坡等地做法，是考慮方向之一，包括在香煙或煙包上加設二維碼供識別有關香煙是否完稅。

醫療衛生界立法會議員林哲玄在立法會大會上指出，新加坡會在每一枝煙和已交稅的香煙包上加入二維碼作識別；澳洲在2012年已採取了標準化的平素包裝，關注政府會否參考相關做法。李夏茵指政府有考慮相關措施，在將來的控煙策略中會將有關選項供公眾討論。

 


民建聯選委界議員林琳則留意到，近月有私煙集團在互聯網宣傳私煙，甚至提供私煙網站，她關注政府有否增加資源去打擊相關私煙問題。

財經事務及庫務局局長許正宇回應指，海關有同事在網上作全天候的監察，呼籲議員如見到有相關情況，可向執法機構提出。

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責任編輯：戴朗希

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