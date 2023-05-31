【中環暴動】涉參與2019年11月中環暴動　6人暴動罪成候判3人脫罪

▲ 涉參與2019年11月中環暴動，6人暴動罪成候判3人脫罪。（資料圖片）

2019年11月有人於中環一帶發起「和你lunch」，其後發生堵路事件，9人被控暴動及違反蒙面法等罪，案件早前於區域法院開審，法官今(31日)裁定其中6名被告暴動罪成，3人罪名不成立，另5人被裁定違反蒙面法罪成。法官先替6名被告索取背景報告，6人還押至6月23日判刑。

9名被告為葉廸舜(28歲；私人教師)、黃樂文(37歲；會計文員)、陳家裕(28歲；廚師)、吳栢明(22歲；學生)、羅焯勇(26歲；工程師)、黃穎恩(28歲；瑜伽導師)、陳憲(25歲；教師)、袁皓軒(26歲；學生)及葉栢亨(31歲)

最新影片推介

各被告同被控1項參與非法集結罪，控罪指，28名被告於2019年11月12日在中環畢打街近德輔道中一帶連同其他身分不詳的人，參與非法集結；除陳憲和葉栢亨外，其餘被告各被控1項在非法集結時使用蒙面物品罪；羅焯勇另被控1項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，涉及2個打火機、7支六角匙、2把扳手、1罐噴漆及1個內有多個螺絲刀頭的工具箱，各被告均否認控罪。

葉栢亨另承認1項沒有遵從要求出示身分證明以供查閱罪，吳栢明另承認1項無牌管有無線電通訊器具罪，即於同日在置地廣場外無牌管有無線電對講機。

法官於書面裁判書指出，除陳家裕、黃穎恩及葉栢亨外，從相關錄影片段可見，警方開始驅散及追截示威者的短時間內，其餘6名被告分別逃跑，並身穿黑衫、黑褲、黑鞋，且戴着黑色口罩及攜有雨傘，與其他示威者當時的衣着相若，逃跑路線亦相同。法官指6名被告均有備而來，意圖及曾參與暴動，他們藉其出現及與其他示威者一同集結藉此壯大聲勢，從而協助及鼓勵其他示威者作出破壞社會安寧的行為，控方已在毫無合理疑點下證實6名被告干犯暴動罪，故裁定暴動罪成，其中5人亦被裁定違反蒙面法罪成。

至於其餘3名被告，法官裁決時指，從所有證供看來未能完全否定陳及黃或只是無辜的途人；葉的衣著及行徑等則與在場其他的示威者有所不同，且一直沒有戴上任何眼罩或口罩，從片段中可見他並沒有任何其他舉動或行為以作鼓勵或支援示威者。基於控方未能在毫無合理疑點下證實3人分別干犯暴動及蒙面法罪，裁定罪名不成立。

就葉栢亨承認1項沒有遵從要求出示身分證明以供查閱罪，法官判罰款1,500元。其餘6名被告還押至6月23日判刑，以候背景報告。

控方案情指出，2019年11月12日中午12時許至下午約3時許，在中環畢打街、德輔道中和干諾道中一帶發生暴動，數以千計的示威者佔據以上道路，部分人士破壞交通燈及巴士，在馬路上燃點火堆，用雜物金屬釘等設置路障，並設下傘陣防線與警方對峙。下午約3時許，警方發出警告及施放催淚煙， 9名逃跑至置地廣場旁邊的緊急逃生出口位置，最終被截停及拘捕。片段顯示其中7名被告曾戴着口罩或蒙面，羅於逃生出口卸下內藏涉案工具之背囊。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧