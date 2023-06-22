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【新加坡旅遊】教育徑升級動腦野外定向挑戰　玩轉新加坡「逃離聖約翰島」

休閒消費 17:27 2023/06/22

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熱門 炎亞綸 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

經過Tribe團隊的創意，平板電腦加地圖，再加一些輔助工具，就可以一個與別不同的角度認識新加坡。（圖片：黃鑑江攝）

只要有想像力，任何地方都可變成樂園。疫情那幾年，有新加坡旅行社將日常到公園遊山玩水啟動成「挑戰遊戲」模式，把教育徑升級成要動腦筋的野外定向；又或將酒店翻新後，專誠設計父母房與親子房相連的家庭套房，讓家庭旅行都可各有各私人空間。當然，少不了把藝術作品化成一杯杯雞尾酒的掩眼法呢！

從逃離到認識 St John’s Island 

2021年疫情最嚴峻時期，每個月平均有兩萬名新加坡人登陸過Saint John's Island（聖約翰島），當地不少旅行社為搶客各出其謀，有些更將「挑戰遊戲」融入島嶼遊玩其中2015年成立的Tribe旅行社，就想了一個別開生面的主題遊戲叫「逃離聖約翰島」，內容是這樣的：一場新的疾病正迅速蔓延全球。 科學家們將這種致命的瘟疫命名為 Green Death-29。

在這個遊戲導覽中，你將扮演一名叫 Elle 的角色，遇到神秘陌生人並得到一本舊日記本和一台平板電腦，當中有着找到治療秘方的機會，並可以拯救人類……說穿了，此行無非感受、珍惜大自然和重新認識新加坡天然資源一面，可能並非是港人慣常愛吃喝玩樂的那杯茶，但如導遊所言，可轉化成一種富玩味的親子唱遊班、又或室外team building活動等等，重啟對新加坡的想像。

Escape from St John’s Island 
地址：12 St. John's Island, Singapore 098600 Singapore
電話：+65 9660 0687
門票：每組最多5人，每人S$30（約$174），不包船票
行程：２-3小時

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換上型格新裝 Grand Park City Hall

重新裝修的 Grand Park City Hall，換上型格黑白時尚風格的新裝，加上其位於新加坡市政區要點，迅即成當地坡性價比極高的酒店之一。酒店擁有 343 間客房和套房，房間設備齊全，客房主打新古典風格室內設計；作為智能酒店之一，check in毋須等候，利用手機應用程式便可。此外為體貼一家大細旅遊的需要，更提供家庭套房選擇。

父母房與兒童房相鄰，後者更配備各式兒童家俱，包括遊戲活動用的牆身、矮桌、鞦韆椅、豆袋等，令孩童樂而忘返。對筆者而言，其開放式花園泳池是旅行打卡重要地點之一。而酒店也算pet friendly，歡迎為視障人士服務的導盲犬進入，不過其他毛孩寵物還是要止步。

Grand Park City Hall
地址：10 Coleman St, Singapore 179809
電話：+65 6336 3456
房價：每晚由約$2,022起

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與藝術連成的天台酒吧 Smoke and Mirrors

Smoke and Mirrors是諺語，若套用到這家新加坡集藝術與景觀的hip bar之一，可意解為「掩眼法」。它位於新加坡最重要地標之一——新加坡國家美術館樓上，這家天台酒吧面向濱海灣金沙酒店的360度風景，邊呷雞尾酒邊與三五知己閒聊，完全感受到Expat優越人士聚首之地，還有其精製富亞洲風味的雞尾酒，也是好酒之徒必經之地。

而酒吧也深受美術館內展品所啟發，將杯中物與藝術連成一綫的雞尾酒，所調的雞尾酒亦富視覺享受，盡顯醉人魅力。

Smoke and Mirrors
地址：#06-01 National Gallery Singapore, 1 St. Andrew’s Road Singapore 178957
時間：6pm-12pm（逢星期一至三）、6pm-1am（逢星期四至六），5pm-12am（逢星期日）
電話：+65 9380 6313 ​​​​​​​

旅遊 Info
簽證：持香港特區護照及BNO均可免簽證逗留新加坡最多30天
機票：國泰航空每天有4班直航來回香港及新加坡，票價由4,601港元起。
匯率：1新幣約兌5.79港元
鳴謝：新加坡旅遊局

記者：黃鑑江

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