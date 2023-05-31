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【着數優惠】一粥麵4「粽」套裝盡享鹹甜口味　網上預訂送$50優惠券

休閒消費 16:08 2023/05/31

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

一年一度的端午節，又是吃「粽」的季節，一粥麵今年推出一系列合共4款香港製造的「端午美粽」，包括鹹鮮香濃的「金華火腿粽」和「五香鹹肉粽」，以及甜香四溢的「黑糯米豆沙粽」和「蓮蓉梘水粽」，鹹味及甜味互相配搭，「粽」有一款合你心意，滿足口腹之慾！

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【TOPick一分鐘】吉隆坡近郊雙威主題樂園　玩盡6大園區+3大酒店

一次品嚐4種美味

由即日起至6月17日期間於3大平台，包括：全線一粥麵分店、KLOOK及Openrice，可預購「端午美粽券」，顧客於KLOOK網上平台購買4款「粽」類的「端午豐盛粽套裝」，即獲贈逾50元電子優惠券。優惠券包括：一粥麵皇牌椰汁喳咋、粒粒紅豆冰以及$20優惠券，大家一同品嚐「端午美粽」之際，配上豐富甜品，幸福感滿滿！

套裝內有「金華火腿粽」、「五香鹹肉粽」、「黑糯米豆沙粽」和「蓮蓉梘水粽」四種。

一粥麵推出的「端午豐盛粽套裝」，集齊4款別具風味的美粽。

當中必食經典鹹香惹味的「金華火腿粽」，嚴選上等金華火腿和精選鹹蛋黃入饌，配上豬腩肉、花生、黑豆等豐富配料，味道鮮味香濃，口感豐富；傳統「五香鹹肉粽」則用原隻鹹蛋黃，配上豬肉及五香調味，層次感倍升，令人一試難忘；甜吃愛好者絕不能錯過「黑糯米豆沙粽」，糅合煙韌口感又帶點桂花清香，令人齒頰留香；而「蓮蓉梘水粽」配上綿密細滑的蓮蓉，甜而不膩，別有一番滋味！自食或送禮都咁啱。

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