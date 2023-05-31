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【女神崩壞？】細數昔日花旦樣貌身材「蛻變」　陳法蓉保養得宜葉璇變大媽最嚇人

娛樂 16:38 2023/05/31

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

大家又點睇呢？

每一代的花旦都各有特色，作為花旦必然要樣子夠美，身材弗爆，不過經過歲月流逝，有些昔日花旦難免會「走樣」；有些則仍保持美麗，更增添一份女人味。

陳法蓉

近日在熱播中的劇集《一舞傾城》飾演「媽媽生」沙律姐的陳法蓉，「凍齡」的外貌被讚保養得宜，加上身材弗爆，與以前變化不大，猶如吃了「防腐劑」一樣，絕對是「美魔女」。

作為1989年香港小姐冠軍的陳法蓉，其後在國際華裔小姐競選中更獲亞軍，憑着美貌成為90年代的無綫花旦之一，並拍過《人在邊緣》﹑《刑事偵緝檔案III》﹑《小寶與康熙》等而為人記得，並是大家公認的大美女，甚至當年是很多男士的夢中情人。

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楊思琦

作為2001年香港小姐冠軍的楊思琦，當年憑着甜美樣子成功俘虜不少男士心。隨後，她拍過多部劇集《無名天使3D》﹑《隨時候命》及《人生馬戲團》等都散發青春少女味。

現時44歲的楊思琦自2014年主力在內地發展，密密北上登台、任活動嘉賓。即使她已經榮升人母，育有一子一女，外貌身材沒有太大變化，只多了點成熟味道。

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葉璇 

1999年國際華裔小姐冠軍的葉璇曾演出TVB劇《再生緣》、《封神榜》等令觀眾留下深刻印象，更被封為「古典美人」。

可惜，近年她殘樣盡現，皮膚鬆弛、髮線後移，再加上腰間長了不少贅肉，令這位昔日女神變成大媽、「車呔人」，震驚不少網民。

而且，早前她在直播期間，更在鏡頭前不顧儀態地撩鼻，相當趕客，與昔日美女形象大相徑庭。

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陳法蓉 楊思琦 葉璇 娛樂人物職業 娛樂行業 香港小姐 一舞傾城

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