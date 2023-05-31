【食用安全】男子餐廳食壽司驚見生猛蛆蟲豉油樽内蠕動　回家即肚痛腹瀉一整晚

▲ 男子餐廳食壽司，驚見生猛蛆蟲豉油樽内蠕動，回家即肚痛腹瀉一整晚。

天氣炎熱，要留意室溫下食材變質的問題，以免引發健康問題。近日，馬來西亞一名男子在一間日式料理餐廳用餐時，驚見枱上的豉油樽内，竟有生猛蛆蟲蠕動，向店方反映卻遭「冷處理」，回家後更肚痛腹瀉一整晚。

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住在馬來西亞沙巴的Azrul Razah在Facebook發文稱，5月20日他前往沙巴首府亞庇（Kota Kinabalu）Suria Sabah Shopping Mall的日式料理餐廳Sushi Zanmai用餐，但過程中竟見到桌上的豉油樽内，有2條白色蛆蟲在蠕動。

Azrul Razah發現後大感噁心，當場向店員投訴，惟店員進行冷處理，只將有蟲的豉油樽隨手扔掉。Azrul Razah續要求他即時檢查餐廳其他桌子上的豉油樽，但店員態度敷衍，僅表示均沒有問題，亦未檢查其他豉油樽。

最後Azrul Razah埋單時，要求與餐廳經理見面，卻被告知經理不在，於是留下聯絡電話號碼後便離開。未料，Azrul Razah當晚回家後開始肚痛腹瀉，期間多次起身上廁所，讓他徹夜未眠。

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翌日餐廳致電道歉，由他的妻子接聽，餐廳方面解釋，他們每周會清洗豉油樽並更換2次，疑是晾乾瓶子時有蒼蠅趁機停在瓶上產卵，才導致此次事件發生。Azrul Razah表示，目前已向沙巴衛生部及亞庇市議會投訴，事件正在調查當中。他呼籲若在該餐廳有遇上同樣問題的食客，也要提出投訴，以便當局可以採取進一步行動。

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醬料及食材正確保存方法

香港的夏天炎熱潮濕，室內氣溫可高達30°C，因此也要小心保存食材，以免變質。TOPick就曾向Thei食品科學及安全課程特任導師文嘉敏，了解常用醬料及食材的正確保存方法。

1. 豉油、蠔油

正確保存方法：

當天氣不太熱時，可放置室溫保存。若天氣太熱，建議放於雪櫃保存。

香港夏天室內氣溫可超過22至25°C，天氣太熱太濕，對於儲存食物不太理想。豉油、蠔油開封後，建議放在雪櫃保存，以防變壞。

若不會經常開關雪櫃門，豉油、蠔油開封後放在門邊問題不大，但要保持雪櫃溫度平均。

原因：

開封了的豉油、蠔油，接觸氧氣後會氧化，影響食物的顏色和味道。空氣中的霉菌或酵母菌較易於豉油、蠔油表面滋生，表層會出現白點。但豉油鹽分高，不會滋生致病細菌，也不會於表層以下的地方滋生霉菌。

2. 味醂、料理酒

正確保存方法：

可放室溫保存，但宜盡快食用。

原因：

味醂、料理酒的糖分較高，而且含有較高濃度酒精，一般不易變壞。

注意：

在炎熱天氣，有可能氧化，令味道流失。即使放進雪櫃，但若放置時間長，酒精有機會揮發或變酸。

3. 米

保存方法：

建議存放於於廚房陰涼位置，相對濕度60%以下，溫度為16至18°C的環境。

不要用膠袋或紙皮存放，而要用硬身密封的膠盒，避免昆蟲有機會進入。

不過香港夏天較難出現這種氣候，尤其夏天。若真的沒有適合地方，可考慮放入雪櫃，同樣宜事先用密實盒放入米粒。

原因：

米很易滋生穀牛，穀牛會鑽進、弄穿厚厚的膠袋及紙皮，米粒被蛀及發霉。

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責任編輯：羅嘉欣