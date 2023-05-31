【好人好事】行維園中暑港情侶出錢出力伸援手　內地旅客小紅書發文讚港人熱心

▲ 今次絕對係好人好事！

港人對待遊客都抱著好客之道，最近在維園就發生了一件好人好事，事後受助人在小紅書發文大讚港情侶熱心幫助。事主在烈日下遊維多利亞公園，走了大約20分鐘，突然出現中暑的徵狀， 一對年輕情侶路過即伸出援手，男的去買寶礦力，女的留在現場照顧她，事主回到內地後大讚「要相信，世界上還是善良溫柔的好人多呀！我們也要把自己變成善良，盡量幫助別人的人！」

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事主上載一張寶礦力看照片，在小紅書發文寫道，「5月28日去香港玩，經過烈日下走了20min到了維多利亞公園。坐草坪稍加休息再站起來，開始胸悶。有過暈倒的經歷，當時身體告訴我：我又要暈倒了我走到長椅位置，實在忍不了難受，開始蹲在地上，呼吸困難，余光瞥見一對遛狗狗的年輕情侶。沒想到最終就是他們救了我命。」

▲ 內地旅客獲贈寶礦力。（圖片來源︰小紅書）

港情侶見狀即時提供協助，更分頭行事，男的跑去買寶礦力，女的留下來照顧她，事主寫道︰「有強烈中暑要暈倒感覺，我讓男朋友去問哪裡有空調室之類的，但是公園實在沒有這種地方。兩對情侶這時候走了過來！問我們要不要幫忙，我知道這種情況喝糖水飲料會有所緩解，立馬問哪裡可以買到，誰知！美女姐姐直接讓男生快去買寶礦力，她男朋友立馬跑去了（我中暑的烈日下人家跑去給我買）第一次去香港玩，就在孤立無援時遇到熟悉地形的救星，真的感動得想哭。」

男生去買期間，女生留下來向她介紹哪裡有醫療隊之類，不一會兒男生回來把寶礦力打開遞給她，她形容「我像抓住救命稻草一樣」。

事主後來想把買寶礦力的錢還回他們，但港情侶堅決不收，

我們已經除了感謝不會再說別的了，真的在不熟悉的體制下的地區遇到救命人，感動得想哭。

事主表示想郵寄家鄉特產補答，「後來我自己又買了寶礦力，包裝和內地稍有區別，但是！它賣10.81再次被hk物價震驚。但是人家根本不要，實在是太善良了！非常希望好心人靚女靚仔可以看到我的小紅書，看到我內心洶湧的感激之情不嫌棄的話，我想郵些家鄉特產給他們。」

網民留言表示，「還是有很多熱心人的」、「香港人，有的真的是很好很好的，小紅書上面真的有時見到，說香港什麼，什麼的，但大多數人是好的，其實大家都是中國人，應該相親相愛，我也是重慶過來的」、「在香港，只要你是真的需要幫助，大把路人願意幫忙，個個都是非常熱心的」。

▲ 內地旅客在維園內中暑。（圖片來源︰小紅書）

中暑急救法

香港正處於炎夏，真的要慎防中暑，如果遇到身邊人或者自己中暑可以如何處理？據台灣家庭醫學科醫師黃彗倫稱，中暑分兩類一種是熱中暑（Heat stroke），另一種是熱衰竭（Heat exhaustion）。

熱中暑（Heat stroke）

熱中暑體溫會高達攝氏40度以上，症狀輕微者會出現頭暈、身體無力、臉紅口渴的現象，嚴重時則可能出現突然昏厥和血壓下降，嚴重的熱中暑還可能造成中樞神經受損的後遺症，而且致死率非常高，因此懷疑熱中暑的患者必須盡快接受治療。

降低體溫方法：

濕毛巾包覆身體、泡水和冰敷都是可行之策，如果症狀還是無法改善，就必須盡速送醫尋求專業的緊急救治。

熱衰竭（Heat exhaustion）

熱衰竭和熱中暑雖然都是天氣炎熱所可能導致的疾病，但兩者的原理不大相同，熱中暑的根本原因造於體溫，而熱衰竭則是調節體溫的手段本身出了問題。想必大家都知道，人體的體溫過高時會用排汗降溫，但是如果排汗過多，導致身體流失了過多水分和鹽分，就會導致人體缺水和電解質失衡。

所以與熱中暑不同的是，熱衰竭患者的體溫並不會明顯升高，時常維持在正常的體溫範圍內，但是其他像是頭暈噁心和身體無力之類的症狀都和熱中暑類似，而針對這兩種病症的緊急處置也有不同。

熱衰竭解決方法：

盡快補充水分和電解質，例如運動飲料，如果症狀嚴重到無法改善，則要送醫採取靜脈輸液的措施補充水分和電解質。

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責任編輯︰王明芳