【食用安全】颱風瑪娃帶來大量生蠔湧岸　汕尾居民1小時海灘狂執200磅蠔

▲ 颱風瑪娃帶來生蠔，汕尾海灘大量蠔湧上岸居民1小時即執200磅

熱帶氣旋「瑪娃」正移向台灣以東海域，受氣候影響，廣東汕尾一處海灘有大量蠔被沖上岸，密密麻麻佈滿整片地，當地居民隨即出動撿生蠔，準備帶回家食用。有人表示，自己與朋友兩人僅用1小時便已撿獲超過100公斤（逾200磅）的生蠔。

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綜合內地媒體報道，受熱帶氣旋「瑪娃」影響，沿海地帶亦有陣雨，不料卻也帶來一波生蠔。有民眾周二（30日）在廣東汕尾的海灘上發現岸邊一大片地上佈滿生蠔，當地不少居民帶著桶前往撿拾，打算清洗處理乾淨後吃食用。

附近居民莊先生表示，以往只要刮颱風便會有大量生蠔被沖上岸，他和朋友兩個人花了1個小時，撿了100多公斤的生蠔。除了他們之外，同時亦有許多人在海灘上一同撿拾。

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然而，食用自己在海邊撿拾的生蠔到底是否安全？根據食物安全中心（食安中心）資料，蠔因為其生長特性而較易受病原體（包括細菌和病毒）及化學污染物所污染。如果不慎食用了受病原體污染的生蠔，有可能導致食物中毒，危害健康。

食安中心又提出以下安全要點供市民參考：

高風險人士（長者、幼童、孕婦和免疫力較弱的人及肝病患者）應避免進食生蠔 。

為減低對健康的影響，無論外賣或堂食，都應光顧可靠的持牌店鋪 。

選擇享用生蠔的市民應遵守食物安全五要點，以減低風險 。

切勿生吃只供熟食（即須烹煮）的蠔隻 。

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責任編輯：羅嘉欣