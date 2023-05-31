【BBO】全新網上娛樂平台登場　鄭中基任《地球人生活指南》首集嘉賓

▲ 多媒體頻道BBO開台！

BBO（Black Box Office）是一個香港的多媒體頻道，包括YouTube、Facebook、Instagram和Twitter。在這個頻道中，每一條影片我們都會打開一個盒子，裡面包含著不同內容，，同時也代表著一個夢想。

從5月中開始，BBO進入「試水溫」階段，結果在僅僅兩個星期內，BBO的YouTube頻道已累積一萬個訂閱。

設不同節目

除了6月1日首播的開台劇《宇宙廢柴菠蘿油》外，自6月2日起更會推出不同的節目，如：由鄭中基任首集嘉賓的《地球人生活指南》，又有《試吓囉 唔駛死》、《1 ON 1》、《免費機位》、《埋嚟開飯》、《出奇蛋》。

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彭于晏為觀眾「謀福利」

在5月30日，BBO舉行了一場獨特的開台禮，以一個別開生面的方式，將一個菠蘿油送上太空。這象徵著我們希望開創一個全新的娛樂角度，打破固有的娛樂限制。

為保持與觀眾的互動，BBO會不定期找世界各地的觀眾，由他們發問有關BBO的問題或提出令我們能做得更好的建議，正所謂「建議就你哋出，做好就我哋嚟」，至於問題BBO會在Youtube shorts 和 IG Reels 回答。

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