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【疫後學習】疫後學生專注力減弱、成績變差　社工倡學校增設功課輔導支援基層

社會 16:57 2023/05/31

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關注學童發展權利聯席今（31日）公布網上問卷調查結果，分析學童復課後的學習情況。（右）聯席成員黃敏靈、（右2）聯席成員周美芝。（梁凱婷攝）

疫後全面復課，學生學業壓力亦「復常」，調查顯示近5成半基層學生對復課感到辛苦，7成半家長感到焦慮，主因是學生成績變差、專注力減弱、功課量繁重；有中一生本學年升讀英中，在測驗中各科均不合格，始察覺並診斷出患專注力不足，專家分析指長期上網課引致。社工亦指基層學生缺乏金錢補習，倡學校增加課後功課輔導班，並冀小學實踐彈性課時；據觀察，大部分學生仍習慣戴口罩，產生容貌焦慮。

關注學童發展權利聯席於本月9日至19日進行網上問卷調查，有149名學童及269名家長接受訪問，其中9成為基層家庭。近5成半受訪學童表示，面對學業感到辛苦；研究發現，6成學生每日至少需完成6份功課，2成更有8份功課。亦有逾6成受訪家長指，復課後子女跟不上學習進度，專注力變弱，導致成績變差；故超過7成半受訪家長感到焦慮，當中約6成指與子女學習有關。

疫情下，學生以網課學習為主，以致中一生黃同學於升讀英文中學後，難以適應學習模式及環境，無法專心聽課外，亦不理解課堂內容，導致在首次測驗中均不合格；及後學校社工察覺問題，為他安排測試，獲專家診斷出患專注力不足。專家分析指，學生長期上網課，以致沉迷使用電子產品，難以專注學習；又會沉醉在虛擬世界，對其他事沒有興趣，更不想與人接觸，影響社交。

為備戰呈分試，小五生王同學指，每日需完成7至8項功課外，其母更額外複印20頁補充練習予他重做，協助追趕學習進度，他形容「需一邊吃飯，一邊做練習」。王太亦補充，兒子未必肯完成練習，有時會發脾氣或哭鬧半小時，因而親子關係轉差，雙方經常發生爭執。聯席成員周美芝表示，基層學生缺乏金錢補習，故建議學校能夠增加課後功課輔導班，並多關注學生情緒健康，增設社交及情緒小組。聯席成員黃敏靈亦希望，教育局能夠彈性處理課時分配，為學生提供多元發展空間。

周美芝更表示，透過與學生接觸，發現大部分學生已習慣戴上口罩，產生容貌焦慮，並指女同學佔多數，稱她們外出聚會時，會堅持戴口罩拍照留念，認為較美觀。

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記者：梁凱婷

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