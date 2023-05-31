【蘋果膠減肥】熱爆台灣瘦身法 吳宗憲實測一周減12磅

步入夏季，大家都展開瘦身大作戰，瘦身方法亦五花八門。台灣綜藝天王吳宗憲，每天工作排得密麻麻，經常食無定時，令他容易發胖，甚至影響消化及排便。因此他聽從營養師建議，改變生活和飲食態度，以蘋果果膠為代餐，健康地管理體重和腸道健康，結果試了短短一周已成功狂減12磅，整個人都即時年青了。

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憲哥反省過往暴飲暴食的原因：「其實不是真的肚子餓，而是想吃！但自從以蘋果果膠作為代餐後，每餐都能夠快速提供飽足感，抑制食欲持續4-6小時，甚至不用多做運動就能達到燃脂效果。」他也在YouTube及活動上大方分享以果膠減肥的心得，甚至教大家如何配合三天斷食法，突破減肥樽頸，健康Keep Fit！在憲哥的加持下，一眾粉絲亦爭相體驗，令這股「果膠瘦身」熱潮席捲東南亞。

▲ 吸引憲哥率先體驗以蘋果果膠減肥，靠它一周勁減12 磅。

▲ 果膠減肥以高纖、飽肚的方法排毒降脂，更可配合斷食法一同進行，加倍提升纖體效果。

果膠減肥以高纖、飽肚的方法排毒降脂，更可配合其他斷食法一同進行，加倍提升纖體效果，所以近年火速爆紅，令人趨之若鶩。

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