  • 32°C
香港時間 : 2023531日 (週三) 17:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蘋果膠減肥】熱爆台灣瘦身法 吳宗憲實測一周減12磅

休閒消費 16:39 2023/05/31

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

步入夏季，大家都展開瘦身大作戰，瘦身方法亦五花八門。台灣綜藝天王吳宗憲，每天工作排得密麻麻，經常食無定時，令他容易發胖，甚至影響消化及排便。因此他聽從營養師建議，改變生活和飲食態度，以蘋果果膠為代餐，健康地管理體重和腸道健康，結果試了短短一周已成功狂減12磅，整個人都即時年青了。

最新影片推介

TOPick一分鐘
【TOPick一分鐘】吉隆坡近郊雙威主題樂園　玩盡6大園區+3大酒店

憲哥反省過往暴飲暴食的原因：「其實不是真的肚子餓，而是想吃！但自從以蘋果果膠作為代餐後，每餐都能夠快速提供飽足感，抑制食欲持續4-6小時，甚至不用多做運動就能達到燃脂效果。」他也在YouTube及活動上大方分享以果膠減肥的心得，甚至教大家如何配合三天斷食法，突破減肥樽頸，健康Keep Fit！在憲哥的加持下，一眾粉絲亦爭相體驗，令這股「果膠瘦身」熱潮席捲東南亞。

吸引憲哥率先體驗以蘋果果膠減肥，靠它一周勁減12 磅。

果膠減肥以高纖、飽肚的方法排毒降脂，更可配合斷食法一同進行，加倍提升纖體效果。

果膠減肥以高纖、飽肚的方法排毒降脂，更可配合其他斷食法一同進行，加倍提升纖體效果，所以近年火速爆紅，令人趨之若鶩。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

相關文章

【好睡好起】方東昇測試辦公室午睡可「眠」性　 黃曉瑩「漢堡包」睡枕超可愛
今日 16:05
【好睡好起】方東昇測試辦公室午睡可「眠」性　 黃曉瑩「漢堡包」睡枕超可愛
【女神崩壞？】細數昔日花旦樣貌身材「蛻變」　陳法蓉保養得宜葉璇變大媽最嚇人
今日 16:38
【女神崩壞？】細數昔日花旦樣貌身材「蛻變」　陳法蓉保養得宜葉璇變大媽最嚇人

你可能感興趣

【好睡好起】方東昇測試辦公室午睡可「眠」性　 黃曉瑩「漢堡包」睡枕超可愛
今日 16:05
【好睡好起】方東昇測試辦公室午睡可「眠」性　 黃曉瑩「漢堡包」睡枕超可愛
【女神崩壞？】細數昔日花旦樣貌身材「蛻變」　陳法蓉保養得宜葉璇變大媽最嚇人
今日 16:38
【女神崩壞？】細數昔日花旦樣貌身材「蛻變」　陳法蓉保養得宜葉璇變大媽最嚇人
網絡熱話 東南亞 減肥 Keep Fit 營養師 YouTube 台灣

最高瀏覽

【駭人意外】大門疑失靈被困冷凍庫　快餐店女經理活生生凍死
13:44 2023/05/30
【駭人意外】大門疑失靈被困冷凍庫　快餐店女經理活生生凍死
【脂肪肝】女工程師食得超清淡竟患脂肪肝 營養師揭1個元兇：超多人中
10:20 2023/05/29
【脂肪肝】女工程師食得超清淡竟患脂肪肝 營養師揭1個元兇：超多人中
【東張西望】梁敏巧+魏柏豪採訪公屋戶主　義工隊助伯伯改善住屋環境
11:46 2023/05/30
【東張西望】梁敏巧+魏柏豪採訪公屋戶主　義工隊助伯伯改善住屋環境