《小魚仙》內地版海報變藍惹種族歧視批評　《環球時報》強調中非關係和睦如兄弟

▲ 西方網民指《小魚仙》中國版海報變藍涉種族歧視。

迪士尼電影真人版《小魚仙》（The Little Mermaid）因為起用黑人女歌手女荷爾貝莉（Halle Bailey）當主角，上映前已頗受爭議。雖然電影上映後毀譽參半，但票房不俗，在北美開畫上畫首4天累收1.175億美元。

至於海外票房斬獲6830萬美元，全球票房合共約1.86億美元，此成績已超越2019年上映的真人版《阿拉丁》（北美首4天票房1.168億）。

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▲ 《小魚仙》起用黑人女歌手荷爾貝莉（Halle Bailey）當主角惹爭議。

不過，亞洲票房成績則未如理想，內地本預期上映首日收逾千萬人民幣，但卻只有370萬，上映5日僅收1900萬人民幣，《小魚仙》創下迪士尼電影真人版在內地開畫最低紀錄。

相反，同日上映的日本動畫《刀劍神域進擊篇》則收1100萬人民幣。同樣，南韓票房亦不理想，上映5日僅收274萬美元（約2100萬港元），而電影在南韓網上平台狂遭抨擊，評分低到被關閉評分功能。

迪士尼《小魚仙》票房不俗 上映4日全球收1.85億美元勝《阿拉丁》

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海報變藍惹種族歧視

有西方網民在Twitter發文指，《小魚仙》中國內地版海報中的黑人女主角膚色被調至藍色，刻意將女演員看起來不像黑人，有助能獲取好票房。

有內地媒體對此表示，迪士尼在中國推出的海報，是全球通用的「有色」版本海報。

被調至藍色版本的海報，其實是IMAX版本，還分別有IMAX、杜比影院、RealD 3D、4DX和Fandango版海報，均是迪士尼自己設計的海報。

▲ 有西方網民在Twitter發文指中國版海報變藍涉種族歧視。

強調中非關係良好

內地《環球時報》就種族歧視刊登了一篇評論，指「這些批評者暗示中國觀眾是『種族主義者』。事實上，迪士尼還發布了中國版的美國海報。一些中國網民在社交媒體上分享中文版的海報以反駁上述指責，這充分表明，一些對中國有偏見的人只挑他們喜歡看的東西來鞏固他們的偏見。」

續指西方網民趁機挑撥中非關係：「這種期望是不合理的，因為中國人沒有這樣的政治正確性，因為這個國家的現代歷史更多的是被西方人侵略，而不是殖民或壓迫黑人。相反，中國與非洲一直保持著兄弟般的關係，從來不需要荷里活盛行的『贖罪』心態。」

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文章提到新冠疫情期間多次向非洲提供疫苗，強調中非之間相處和睦：「中國對非洲朋友的支持和幫助是看得見、看得見的，而不是西方的空談和『虛假承諾』。在COVID-19大流行期間，西方國家只關注自己，但中國在國內供應緊張的情況下開始向非洲提供疫苗。」

並續指：「迄今為止，中國已在非洲建設了80多座大型電力設施，援建了130多座醫療設施、45個體育場館和170多所學校。中國企業利用各類資金，幫助非洲國家增加及改建1萬多公里鐵路、近10萬公里公路、近1000座橋樑、近100個港口、15萬多公里通信骨幹網，覆蓋近7億用戶終端，給兩國人民帶來實實在在的利益……」

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