【消費券】八達通推迎新及轉會獎賞　最多可獲100元儲值額

▲ 八達通署理行政總裁甘志深（右）、八達通產品部總監葉勁生（左）。（黃建輝攝）

第二期消費券7月16日派發，八達通今（31日）宣布，會為轉會及新登記用戶提供高達100元的增值額，亦會聯同麥當勞、大家樂及OK便利店等派發100萬現金券，不設最低消費要求，同時也會夥拍萬寧、豐澤等推逾億元優惠券。八達通署理行政總裁甘志深指，去年已開展提高八達通接收政府資金儲值額至逾3000元的工作，而有關測試已接近完成，落實後會再公布。

八達通表示，市民只要在推廣期內在政府消費券計畫網站首次成功登記八達通領取第二期消費券，並將該八達通登記入八達通App，即可獲50元八達通增值額，而若市民用手機八達通登記，更可獲100元增值額。同時「學生手機八達通」服務已經推出，首次登記消費券的學生也可透過之獲取100元增值額。

另外，八達通也連同「好賞嘟商戶」如大家樂、OK便利店、日本城、譚仔、麥當勞、聖安娜餅店及星巴克等，在消費券派發期間，一連4個星期派發100萬張現金券，總值逾750萬。現金券會逢星期1至5派發，每日各涉一個商戶，同時不設最低消費要求，用戶只需參加八達通App內的「好賞嘟」即可領取，先到先得。

▲ （黃建輝攝）

此外，八達通也夥拍各商場及大少商戶，包括萬寧、豐澤、日本城等，推出一系列優惠券，用戶可以透過八達通App購買電器、服飾、家具及運動用品等。

甘志深指，上一次可轉會領取消費券時，最終以八達通領取消費券的用戶人數未有太大改變，希望是次的優惠可吸引更多市民轉會至八達通，同時是次現金券及消費券較以往更容易領取，相信對舊有客戶也具吸引力，望繼續維持7成的份額。

他並提到，若以八達通領取第二期消費券，並無使用期限，不過也希望用戶盡快消費，以幫助經濟。

他又指，去年已展開提高八達通接收政府資金的儲值額至逾3000元的工作，目前相關測試已接近完成，只是有個別停車場24小時運作，要升級系統較為困難，現也正陸續提升中，當所有工作完成後會適時公布。

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記者：黃小冰