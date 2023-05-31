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【模擬實習】明專：部分護士學士疫後仍需排期到醫院實習　學校推模擬病房實習恆常化

社會 17:06 2023/05/31

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（曾耀輝攝）

明愛專科學院健康科學院院長陳磊石表示，部分護士學生於疫情後仍未能到醫院實習，部分學生預計需要「排期」到9月，但醫管局正在努力改善情況，相信未來會逐步改善。

陳磊石表示，計劃將模擬病房實習恆常化，護士學生將接受最少4日培訓及考核，相關培訓不會取代註冊護士目前不少於1400小時的實習時數。陳表示，模擬實習是社會大勢所趨，相信護管局未來會考慮將模擬實習，納入實習時數之內。

該校目前有520個護理學學士學位課程，當中120個為3年半應用學位學額的學生，上個學年超收至170人。陳磊石透露，正向政府申請增加護理學學士學額，亦需要按規定的師生比例增加師資。

明專亦計劃開辦護理碩士兼讀課程，料行政會議會於1月審批。課程主要教授護士及物理治療師的醫療行政，如何將專業融入醫療架構中。護士畢業生未來亦可達到專科護士要求，申請專科護士自願認可計劃。

對於東華學院護理學院早前建議，註冊護士實習時數可以由現時的1400小時，縮減至澳洲相同的800小時。陳磊石表示，認同本港護士的實習時數較為「繁複」，認為基本學習的實習需保留，而在職培訓則需要重新審視時數。

政府計劃於今年內提交草案，於今年內引入免試海外護士，會否對本地院校構成競爭。陳磊石坦言，相信修例後，引入的海外護士數目不會太多，相信政府會考慮本地院校的需要。

明專計劃升格成為自資大學。學院協理總監李家禧表示，申請已到達最後階段，不過是否可趕及新學年，仍有待行政長官會同行政會議審批。他指，社工及護士的收生人數較好，哲學及通識等文學收生較少，不過仍然相信有其社會價值存在。

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記者：陳展棋

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