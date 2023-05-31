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【世界無煙日】「六月．戒煙月」衞生署推無煙生活　免費派一星期戒煙藥物試用裝

健康 18:19 2023/05/31

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衞生署推無煙生活，免費派一星期戒煙藥物試用裝。

今日（31日）為「世界無煙日」，為了向市民推廣無煙生活，以降低患上吸煙相關疾病和死亡風險，衞生署將推出「六月．戒煙月」推廣活動。

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為了協助吸煙人士戒煙，衞生署指會透過全港200多間社區藥房、戒煙診所、地區康健中心和地區康健站免費派發一星期戒煙藥物（尼古丁替代療法）試用裝，讓吸煙人士即時紓緩退癮徵狀，嘗試戒煙。

衞生署免費派一星期戒煙藥物試用裝。

有意欲戒煙人士只須前往貼有一星期戒煙藥物試用裝標貼的社區藥房，通過藥劑師簡單評估後，使用「戒煙達人」應用程式掃描二維碼，便可即時免費領取一星期戒煙藥物。他們亦可經預約後前往戒煙診所或地區康健中心和地區康健站領取有關藥物。

尼古丁替代療法的療程一般約8至12星期，吸煙人士試用一星期藥物後若決心戒煙，可預約非政府機構免費戒煙服務繼續跟進。
　　 
世界衞生組織將每年5月31日定為「世界無煙日」，強調使用煙草產品對健康構成的威脅，並提倡有效的控煙政策以減少煙草產品的使用。今年「世界無煙日」的主題是「種植糧食，而非煙草」。煙草種植不但危害健康，還加劇了全球糧食危機。
　　 
衞生署發言人表示藉着「六月．戒煙月」宣傳活動，衞生署會推出全新電視及電台宣傳廣告於六月每日向市民提供一個戒煙理由或貼士，陪伴吸煙人士度過無煙月。

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責任編輯：羅嘉欣　　

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