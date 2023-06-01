【逆轉人生】催眠治療師患ADHD會考1分　靠亡父一句話走出逆境投入輔導工作

▲ 催眠治療師林雲峰（Tim Sir）以自身經歷勉勵學生，要找到自己的目標。

家長難免緊張孩子的學業成績，尤其公開試，有感「一試定生死」，偏偏林雲峰（Timothy / Tim）的爸爸處之泰然，對於兒子會考僅1分，第一個反應不是罵，而是安慰兒子︰「那你諗諗自己想做甚麼？」雖然Tim事業路崎嶇迂迴，但一直記著亡父的話，找到使命，現時成為催眠治療師，輔導他人，讓別人如同自己有力量去對抗逆境，找到出口。

很多人稱林雲峰為Tim Sir，因為他成立香港催眠輔導中心已有10年，提供輔導服務，亦培訓催眠治療導師，有不少學生。Tim Sir現時事業有成得來不易，在成長路上跌跌撞撞不斷爬起身，影響他深遠的是爸爸。

▲ 林雲峰創辦了「香港催眠輔導中心」。（陳慧安攝）

受慈父影響練出堅忍個性

Tim自言成長背景有點複雜，是家中的獨子兼孻仔，出世在潮州家庭，爸爸年老才生下他，兩個家姐大十多年，對於他來說家中有3個阿媽，而爸爸對他影響很深，一般潮州爸爸惡些，而林爸爸非也。

我爸爸是少數溫文有禮，不是「潮州佬」，而是會寫大字、玩琴棋書畫那種，我是完全遺傳不到他這些優雅一面，但他堅毅的性格影響我很大，啟發到我做事很少放棄，遇到問題一定死掂佢。

林爸爸打兩份工，做保安和印刷撐住成頭家，雖然工作忙很少跟孩子溝通，但一日會致電6、7次，聽聽仔女把聲，是名暖男慈父。

Tim由細到大讀書差，長大時找心理學家及精神科專科醫生朋友傾談，證實患ADHD（專注力失調及過度活躍症），「應該都幾跳，細個讀書坐不定、專心不到，覺得不讀書也行。」昔日沒有太多評估去診斷Tim是SEN特殊教育學習需要的孩子，Tim大抵在他人眼中是「差學生」，但在爸爸心中，阿仔成績有多差都不緊要。

爸爸會理我讀書，但善勸，我記得會考時，他問我多少分，我回說1分，他安慰我說︰「那你諗諗自己想做甚麼？」他第一個反應不是罵我，更說要否跟我去旅行，真的好好好好。

▲ Tim Sir不忘慈父善勸，找到自己的使命，從事輔導工作。（圖片︰受訪者提供）

會考1分感動獲爸爸安慰

問Tim那刻爸爸不罵會否內疚，「完全沒有，因為我自知不是讀書的材料，當然我沒有想過只取1分，預計大抵有4分。我是一知道結果，會立即想下一步條路如何走呢。不過，當時我本來有興趣讀marketing，但誤聽了親友讀酒店管理。」

讀酒店相關課程半個學期就自行退學，不喜歡工種外，Tim當時被主管日日粗口問候，階級觀念很重，被一些資深同事職場欺凌，最令Tim難堪是有位感情要好的姨姨在廣州病重，他未能請假見最後一面。

點解我要做一些自己不喜歡的事……那時我只有17歲，覺得人生不應被遺憾累積。

放棄讀酒店課程，家人有罵他沒毅力、沒恒心，但Tim心底知道自己想要甚麼。「捱是必需，但過程要反思捱下去的目的，最終是否獲得自己想要的。如果看不到終點，拜託轉場。」

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找工處處碰壁

當時Tim歷人生高低、現實難關，約18歲經朋友介紹去推銷英語課程，做了1年被保險挖角，19歲搵2萬多一個月，升了助理營業經理，然而團隊做了不合法的事被解散，惟幸Tim沒有牽涉其中。

我心灰想找份工，發現會考1分找工處處碰壁。又做過保安，回想應是受ADHD影響「個人跳得濟」，我成日漏巡沒打卡而過不到試用期。

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當時Tim經濟陷困難，女朋友大使欠下6位數字，又不敢跟家人說信用卡碌了很多錢，須找工作賺錢。有感院舍容易入行，決定報讀保健員課程，年青的他起初被誤以為是護士，其實只是低級職員，感受到他人面色、人情冷暖。

他沒有自我放棄，做院舍時，讀毅進計劃一年，再讀一年網上遙距學位，是「野雞大學」很多人都叫他不要讀，但Tim自知「勁的大學有誰不想讀？我讀不到。很多時想選擇最好，但其實應該是選擇最適合那刻自己的」。

日間在精神病院舍做復康員，要執屎執尿，開頭很難受，Tim直言3日就接受，「我睇通了沒有事慘得過窮。我又接受不到回家跟爸媽呻沒有錢」，24小時輪更下，要求同事讓他返早更或極夜更，讓他可晚上7至10上堂。

▲ 催眠治療是心理輔導的一種，過程讓人安定，容易檢視自己，跟治療師一起找出路。（陳慧安攝）

做院舍復康員找到目標

工作見聞所感，加上家人年齡相差遠，家中的爭吵很烈，Tim在想「精神復康」、「情緒輔導」這條路是否適合自己？又小時候曾被欺凌排擠，那時很不開心經常找社工傾偈，發現輔導治療的重要。

人的內在力量足夠，面對逆境就容易轉身，我可否去鑽研此種逆境轉身的能力呢？我開始研究輔導，同時我因為失戀接觸了「催眠輔導」，遇到人生的啟蒙老師。

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學習催眠輔導化為事業

Tim是險走偏鋒的人，起初沒對催眠抱有負面想法，更認識到催眠不是「啪」一聲令人睡著，真正的催眠是令人注意力集中，看到自己的盲點，從而有盼望。Tim去學習「現代催眠」，糅合了心理治療的模式，適合自己，「我覺得催眠治療是快速的介入技巧，不用太多客套說話。」

當時Tim到福音戒毒當輔導幹事，每星期5日4夜到小島，接觸戒毒學員、更生人士，因為毒品問題致腦部有缺損，行為控制不到，如在他人面上小便是常事，Tim在院舍工作常接觸屎尿屁，比一般的文職同事不怕，而有關工作更令Tim確信輔導是他的工作路向。

我回顧不論做保險、起居照顧的工作、戒毒輔導的工作，都是造就了我強韌的個性。

銘記亡父的叮囑

Tim Sir於2013年成立香港催眠輔導中心，現時持續進修中，因輔導工作是學無止境，而他學了催眠治療，直言像有「開關掣」，工作時不受ADHD狀況影響，自身比較能夠轉化眼前的逆境。他更積極去推廣催眠治療，不想它被視為怪力亂神，出版書藉《現代催眠治療案例錄》讓大眾知道催眠治療是一種心理輔導技巧，亦計劃出另一本有關「香港催眠治療師專業守則」書籍。有今天的成就，Tim Sir很感謝爸爸︰

2年前爸爸過身，我此刻仍很感謝爸爸給我很大的自由度，爸爸一路都很想睇到我成才、結婚，我做到。我一直都感恩爸爸灌輸我，最緊要知道自己做緊甚麼，托賴我鬥性很強，努力去做好自己能做的事。

勉勵年輕人DSE考生

自身經歷，加上接觸不同個案有感而發，Tim Sir寄語年輕人，尤其面對即將DSE放榜的學生，讀書是重要，但並非最重要，讀書是令人擁有基本的學識、謀生技能的入場券。而在讀書的過程中，不論讀書成績叻唔叻，都要找到自己想做甚麼，不要人云亦云。再者，努力是很基本，除了努力外，嘗試追求盡善盡美。不過，緊記真的做不來，休息再來過。

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記者︰顏紫燕