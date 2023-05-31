【女警盜竊】涉偷價值逾5600元帽子　停職女警罪成候精神科報告

▲ 被告劉潔兒（梁錦麟攝）

停職女警涉在尖沙咀國際廣場店舖內偷去1頂價值逾5,600港元的帽子，早前否認1項盜竊罪，經審訊後，今（31日）於九龍城裁判法院被裁定罪成。裁判官裁決時指，被告將涉案防盜裝置取走後，再收藏於身上，以及在離開店舖時支付其他貨品，故此認為被告當時有控制自己的能力。裁判官將案押後至6月14日判刑，以待索取2份精神科報告，被告須還押小欖精神病治療中心。

被告劉潔兒（50歲，退休警員），被控於2022年5月21日，在尖沙咀彌敦道國際廣場UG層TWIST店內，偷竊1頂黑色帽，價值5,670港元，而上述物品為TWIST的財產。

裁判官裁決時指，辯方傳召3名辯方證人，包括精神科醫生及臨床心理學家，當中心理學家供稱被告曾因驚恐症、抑鬱症等向她求診。

裁判官指，兩人提及被告曾因困升降機、失眠等問題而受到精神影響，被告曾向心理學家提及於案發前聽到女聲叫自己不要付款。裁判官指，有關說法均是被告向兩人道出，在本案中未有證據支持，故不就此證供予以比重。

裁判官考慮到被告將涉案防盜裝置取走後，再收藏於身上，以及在離開店舖時支付其他貨品，認為被告當時有控制自己的能力，裁定盜竊罪成。

代表律師求情時指，被告現時已退休，退休前已任職警隊約30年，因精神問題轉任軍裝警員，數年前申請退休被拒。代表律師指，這類案件多數以罰款處理，被告出身於警察世家，與家人擔任公職多年，希望可從輕發落。

涉案店舖經理郭艷娟（譯音）早前供稱，案發時被告購買了1頂Prada帽子及1條Gem Kingdom手鏈後離開店舖，防盜裝置隨後響起。郭遂要求被告單獨走過防盜門，惟防盜警號再度響起。

郭指，她發現被告從身上取出未有付款的黑色帽，並打算放進其中一個袋內。郭即截停被告、被告向她求情指希望給予機會。

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記者：梁錦麟