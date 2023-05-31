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「神秘人物」突訪立法會　立法會議員收通知在指定時間「坐定定」

政治 17:28 2023/05/31

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有「神秘人物」突訪立法會。（林曉君攝）

完善後的立法會，較以往「安靜」不少，不少議員在非發言、投票時段，都未必在會議廳坐定定，而是各有各忙，或見訪客，或落區等。

立法會議員在議會「坐定定」。（趙居逸攝）

不過，消息指，眾議員今日下午3時許收到各板塊協調人通知：全體議員應在4點半至5點半期間留在會議廳，隨後不少議員響應在4點半左右趕回，各人行色匆匆，不過均稱只是跟「指引」行事。

至下午約4時45分，則有兩位「神秘人物」在立法會秘書長陳維安陪同下進入會議廳範圍，一行人至5時半左右離開，各人用普通話溝通。

「神祕人」突訪立法會。（林曉君攝）

有議員原估計是北京來人考察，不過，立法會主席梁君彥事後透露，「神祕人」是中聯辦一位新任部長，今日特意來立法會拜會自己（梁），而這位部長亦從未來過立法會，因此梁君彥就今日就帶他參觀。

被問到為何特意挑選今日，梁君彥話，自己每日都見好多客人，今朝先見完沙地阿拉伯駐北京領事，昨日亦見過中國駐阿聯酋領事，「我每日都有好多客人來拜會，互相交流。」

至於部長對議員有什麼評價，梁君彥就話自己不知道。

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撰文 : 傅流螢

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