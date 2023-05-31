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【學生減少】本學年37校僅辦1班小一較2年前急升5倍　北區、離島區屬重災區

社會 18:35 2023/05/31

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本學年有37間公營小學僅開辦1班小一。（資料圖片）

近年，香港出生率持續減少，整體學齡人口呈現結構性下降。教育局局長蔡若蓮今（31日）回覆立法會議員書面質詢指，本學年有37間公營小學僅開辦1班小一，數字較2年前升近5倍，北區、離島區屬重災區。當局亦預計，中一學位需求會於2024年度輕微上升，並由2025年度起持續下跌。

適齡學生人口持續下跌，據教育局數字顯示，2022/23學年中，多達37間公營小學僅開辦1班小一，與2021/22學年的22間，及2020/21學年的6間相比，數字逐年攀升，亦較2年前升近5倍。當中，北區及離島區情況最嚴峻，連續2年（即上學年及今學年）分別有5間及6間小學只有1班小一；而區內2間小學獲派0班的黃大仙區則升幅最大，由2020/21學年的1間，急增至2022/23學年有4間，略低於上述兩區。

每年度的公營中學學位需求受多項因素影響，包括跨境學童數目、適齡新來港兒童學生數目，各項輸入人才計劃及措施的影響，以及期間學生流失數目，包括學生轉讀私立學校、選擇前往海外或內地升學等。

教育局參考有關年度小學學生人數推算，中一學位需求會於2024年度輕微上升，並由2025年度起持續下跌。其中，當局預計下學年升讀中一的學生總人數為58，947人，較今年9月的56，821人，高出逾4個百分點，惟與2025年的54，980人相比，則下降7個百分點；而沙田區的中一生人口最多，下學年將高達5，410人，而僅次的元朗區及九龍城區，則分別有5，221及4，829名中一生。

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記者：梁凱婷

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