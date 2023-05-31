【網上騙案】警拘153人涉逾百宗網上騙案　涉款約1.3億元

▲ 警拘153人涉逾百宗網上騙案，涉款約1.3億元。（曾秋文攝）

警方展開代號「博虎」行動，偵破108宗騙案，包括網上情緣、購物、投資及求職騙案，行動中共拘捕115男38女（17至74歲），主要是傀儡戶口持有人，涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「欺詐罪」及「洗黑錢」。案中受害人105男117女（16至91歲），損失約1.3億元。警方同時凍結300萬元犯罪得益，檢獲大量手機、銀行文件及提款卡。

東九龍總區許諾總督察表示，本年首季已錄得7,361宗科技騙案，比去同期的4,609宗高出約六成，損失超過8.3億元。損失最大主要是網上情緣、投資及求職騙案，而暑假將至，年青人找兼職時應小心誤墮騙網。而觀塘警區偵破24宗案件，拘捕25男2女，損失約1,879萬元。損失最高單一案件是網上求職騙案，一名38歲家庭主婦在家中在網上購物平台點評貨品催谷提高銷量，被騙380萬元。而秀茂坪警區則偵破51宗案，拘捕47男15女，損失約5,660萬元。

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記者：曾秋文