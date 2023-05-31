  • 32°C
香港時間 : 2023531日 (週三) 17:42
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網上騙案】警拘153人涉逾百宗網上騙案　涉款約1.3億元

社會 17:28 2023/05/31

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

警拘153人涉逾百宗網上騙案，涉款約1.3億元。（曾秋文攝）

警方展開代號「博虎」行動，偵破108宗騙案，包括網上情緣、購物、投資及求職騙案，行動中共拘捕115男38女（17至74歲），主要是傀儡戶口持有人，涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「欺詐罪」及「洗黑錢」。案中受害人105男117女（16至91歲），損失約1.3億元。警方同時凍結300萬元犯罪得益，檢獲大量手機、銀行文件及提款卡。

東九龍總區許諾總督察表示，本年首季已錄得7,361宗科技騙案，比去同期的4,609宗高出約六成，損失超過8.3億元。損失最大主要是網上情緣、投資及求職騙案，而暑假將至，年青人找兼職時應小心誤墮騙網。而觀塘警區偵破24宗案件，拘捕25男2女，損失約1,879萬元。損失最高單一案件是網上求職騙案，一名38歲家庭主婦在家中在網上購物平台點評貨品催谷提高銷量，被騙380萬元。而秀茂坪警區則偵破51宗案，拘捕47男15女，損失約5,660萬元。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文

相關文章

【長髮浮屍】大嶼山塘福海面現浮屍　打撈上岸證實不治
今日 12:59
【長髮浮屍】大嶼山塘福海面現浮屍　打撈上岸證實不治
【禁錮判囚】臥底男警酒吧遭禁錮毆打　6男認非法禁錮等罪囚40個月
今日 13:00
【禁錮判囚】臥底男警酒吧遭禁錮毆打　6男認非法禁錮等罪囚40個月
【47人初選案】法官續處理共謀者法律爭議　要求控方表列串謀時間明續審
今日 14:10
【47人初選案】法官續處理共謀者法律爭議　要求控方表列串謀時間明續審
【中環暴動】涉參與2019年11月中環暴動　6人暴動罪成候判3人脫罪
今日 15:20
【中環暴動】涉參與2019年11月中環暴動　6人暴動罪成候判3人脫罪
【女警盜竊】涉偷價值逾5600元帽子　停職女警罪成候精神科報告
今日 17:25
【女警盜竊】涉偷價值逾5600元帽子　停職女警罪成候精神科報告

你可能感興趣

【長髮浮屍】大嶼山塘福海面現浮屍　打撈上岸證實不治
今日 12:59
【長髮浮屍】大嶼山塘福海面現浮屍　打撈上岸證實不治
【禁錮判囚】臥底男警酒吧遭禁錮毆打　6男認非法禁錮等罪囚40個月
今日 13:00
【禁錮判囚】臥底男警酒吧遭禁錮毆打　6男認非法禁錮等罪囚40個月
【47人初選案】法官續處理共謀者法律爭議　要求控方表列串謀時間明續審
今日 14:10
【47人初選案】法官續處理共謀者法律爭議　要求控方表列串謀時間明續審
罪案 網購平台 洗黑錢 秀茂坪 觀塘 欺詐罪

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【駭人意外】大門疑失靈被困冷凍庫　快餐店女經理活生生凍死
13:44 2023/05/30
【駭人意外】大門疑失靈被困冷凍庫　快餐店女經理活生生凍死
【脂肪肝】女工程師食得超清淡竟患脂肪肝 營養師揭1個元兇：超多人中
10:20 2023/05/29
【脂肪肝】女工程師食得超清淡竟患脂肪肝 營養師揭1個元兇：超多人中
【東張西望】梁敏巧+魏柏豪採訪公屋戶主　義工隊助伯伯改善住屋環境
11:46 2023/05/30
【東張西望】梁敏巧+魏柏豪採訪公屋戶主　義工隊助伯伯改善住屋環境