《犯罪都市：鐵拳掃毒》5大看點率先睇　馬東石親證荷里活有意翻拍

馬東石主的《犯罪都市》系列最新一集《犯罪都市：鐵拳掃毒》上映，而整個系列未來拍攝計劃曝光，籌備拍足8集，馬東石更親證荷里活正斟介翻拍。今集，有5大重點：

1.馬東石升級拳法



2017年上映的首集《犯罪都市》在韓國大受歡迎，擠身史上最高入場人次限制級電影第3位，憑藉其標誌性的喜劇和動作風格，為犯罪題材電影開創了成功之路。

續集《犯罪都市：極拳執法》的拍攝規模更大，擴展至海外，為《犯罪都市》系列取得卓越的成功，成為2022年最受歡迎的電影，並在疫情期間勇奪韓國年度最賣座電影的榮譽。

憑此成功的首兩集，馬東石演的主角「怪物刑警」馬錫道已深入民心，《犯罪都市》系列創造了「馬東石電影宇宙」（Ma Dong-seok Cinematic Universe - MCU）。

在系列以往的電影中，動作場面都是以馬錫道的「一拳KO」、柔道及自衛武術作基礎，但在新一集《犯罪都市：鐵拳掃毒》中，動作場景將加以更多的拳擊動作為基礎作設計。據稱連職業拳擊手都驚嘆於馬東石在戲中表現的高質素及逼真拳擊技術。

導演李尙龍表示：「這集的動作場景將會變得更花巧多樣。雖然馬錫道和其他反派角色都有各自的動作場口，但在打鬥戲中他們也得互相配合。這些場景將會為電影建立緊張感，為觀眾帶來一個精彩勁爆的結局。」

2.兩大韓日反派夾擊



《犯罪都市》來到第3集，這集最大的改變莫過於首次在系列中引入兩位強勢反派。

電影找來李浚赫去飾演其中一位新奸角周成澈。戲中周成澈是整單毒品案的幕後主謀，神秘又令人摸不透的特質讓他能無情地威脅着敵人而從不失冷靜。

李浚赫曾出演電視劇《秘密森林》系列、《指定倖存者：60日》，以及電影《與神同行》系列等多部作品，這次為了準備和馬東石對打，他不斷挑戰自我，透過高強度體能訓練去增重20公斤。

另外，這集電影也請來系列首位國際反派，由青木崇高飾演的Ricky —— 一位來韓國處理毒品交易的日本罪犯。曾出演《浪客劍心》系列電影的青木崇高在《犯罪都市》中飾演一位擁有精湛刀法、執着而從不放過敵人的血腥刀手，馬東石這次要赤手空拳力敵他的日本武士刀。

3.第2集創下多項紀錄



《犯罪都市》系列是韓國非常有代表性的犯罪動作電影，上集《犯罪都市：極拳執法》狂收超過1300億韓圜票房，力壓席捲全球的《壯志凌雲：獨行俠》，勇奪韓國2022年度冠軍賣座動作片，首2集更累積近2000萬入場人次，打入韓國系列電影票房三甲。

4.賣埠至海外158個地區



承接前兩集的凌厲氣勢，今集《犯罪都市：鐵拳掃毒》未上映先轟動，於韓國創下驚人預售紀錄。

截至5月29日，《犯罪都市：鐵拳掃毒》預售量已超越41萬張，佔全韓國總預售率67.1%，超越同期《小魚仙》及《銀河守護隊3》。而《犯罪都市：鐵拳掃毒》現已火速賣埠至海外158個地區上映。

5.荷里活斟介翻拍



馬東石不單是《犯罪都市》系列主演，還任電影製作和策劃，《犯罪都市》在拍攝首集時，他已計劃了8集的故事，雖然今年馬東石已52歲，但仍非常熱衷於拍攝動作片，他說：「只要觀眾願意看，我就可以繼續下去。」

《犯罪都市》系列飾演反派的演員一向大受觀眾歡迎，第一集的尹啟相、第2集的孫錫求、今集的韓日組合李浚赫及青木崇高，眾人各有獨特的反派魅力，而下一集第4集《犯罪都市》飾演反派的人選亦已出爐，就是曾出演《少年法庭》及《闇黑對決》的金武烈。

金武烈為第4集《犯罪都市》狂操肌肉，而這集已完成拍攝，至於第5及6集的劇本正在開發中。

馬東石亦於訪問中親口證實，荷里活對於翻拍《犯罪都市》相當感興趣，並正在洽談中：「幾間荷里活片商對《犯罪都市》系列非常感興趣，我們正構思發展這系列的幾種不同方向。」

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