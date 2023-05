【隱瞞利益】涉瞞利益承辦工作坊　前中學教師候判須向學校賠償4.8萬元

▲ 前中學教師涉隱瞞利益,今於屯門裁判法院承認欺詐罪候判。資料圖片

中學教師涉隱瞞其為服務供應商主要股東身分,詐騙學校委聘該服務供應商替學生舉辦工作坊,早前被廉署落案起訴,涉案教師今(31日)於屯門裁判法院承認1項欺詐罪,裁判官頒令被告須向校方賠償4.8萬元,案件則押後至6月21日判刑,以待索取社會服務令報告,被告准保釋候判。

被告劉達理(32歲),為基督教香港信義會宏信書院(宏信書院)前教師,承認1項欺詐罪。控罪指被告於2021年5月18至6月24日期間,在香港藉作欺騙,即在被告身為宏信書院僱員期間,沒有向宏信書院的法團校董會申報或披露,或隱瞞被告為 Wonder Hobbys. Limited(WHL)的董事和股東,並意圖詐騙而誘使宏信書院任用該WHL為2020/2021 學年Education Outside the Classroom 計劃下「設計一玩具及模型工匠工作坊」的服務供應商,而導致被告獲得利益,或宏信書院蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。

裁判官先索取社會服務令報告,被告准保釋至6月21日判刑;裁判官另頒令被告須向宏信書院賠償4.8萬元。

案情指,案發時被告為直接資助計劃中學宏信書院的設計科教師,根據宏信書院採購程序指引規定,如涉及採購及物料供應工作的職員得知其本人或其家人與供應商或承辦商有任何關係,須盡早向法團校董會作出書面申報。於2019年8月20日及2020年8月25日,被告向該校提交利益衝突申報書,聲明他沒有在任何與該校有業務往來的公司或機構持有任何直接或間接的財務利益。

及至2021年4月,被告被委派於同年6月的課外活動周舉辦1個機械人工作坊。同年5月,被告突然通知負責人希望舉辦「設計一玩具及模型工匠工作坊」,而非機械人工作坊,被告並提交計劃書,有關計劃書獲校方批准。被告其後向學校提交兩份報價單,並建議委聘WHL替25名學生舉辦該工作坊,報價為5萬元,較另一公司5.2萬元為低。宏信書院批准該項採購,而WHL最終向學校收取4.8萬元舉辦該工作坊。

2021年7月初,校方從網上發現被告是WHL的設計師。被告向校方表示,加入該校前已辭去WHL的工作。根據銀行記錄,該4.8萬元支票存入WHL的銀行戶口,其中3萬元被轉帳至被告的個人銀行戶口。若宏信書院知悉被告在WHL持有利益,便不會批准把工作坊判予該公司。

記者:林育慧