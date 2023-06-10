2022年5.2萬港人移英｜更多學生赴英升讀頂尖大學

英國已放寬對於British National (Overseas) visa (BNO) 的申請限制，讓符合資格的香港人可以更容易地移居英國。2022年11月30日起，所有97年後出生且符合資格的香港人，可以獨立申請BNO簽證，無需依賴父母陪同。即使學生依此簽證到英國升學，他們在學期間仍然需要支付國際學生的學費。然而，在“5+1”的方案下，學生可以在畢業後的三年內獲得英國公民身份。

根據英國政府的公告，只要你具有BNO護照的資格，即使護照已遺失或過期，你也可以利用這個簽證申請英國的居住權。符合資格的BNO持有者可以申請Hong Kong British National (Overseas) Visa，一次申請可獲得五年的居留期限，期間可自由讀書或工作。如果在這五年內每年不離開英國超過180天，五年後即可申請無限期居留權（Indefinite Leave to Remain, ILR）。而在獲得ILR一年後，只要不離開英國超過90天，便可申請成為英國公民。

由於英國一向是香港學生的海外升學首選，因此這項新的BNO簽證政策的實施，無疑會吸引更多的學生選擇到英國升讀大學。將參加DSE考試的學生應當把握機會，及早向英國大學提出入學申請。然而，一些受歡迎的課程，如牙醫、物理治療和職業治療等，名額即將滿額，有興趣的學生應儘快申請。另外，如果學生希望在今年9月開學前赴英升學，他們需要儘早開始準備，包括報名參加雅思The International English Language Testing System（IELTS）考試，並在7月成績公佈後立即前往英國。而對於申請英國簽證的學生來說，他們應報考英國簽證雅思考試 - 學術組 (IELTS for UKVI - Academic)，因為這是多數英國院校認可的考試。

值得注意的是，2023年6月30日是英國大學聯招系統UCAS接受國際學生申請的最後期限。若錯過此期限，學生將需要等到7月的UCAS Clearing階段，但此時只能選擇剩餘的學額，競爭將會更為激烈。

英國的寄宿中學擁有悠久的歷史，對國際學生的支援與服務也相當完善。許多家長會在子女完成中四或中五課程後，選擇讓他們赴英接受高考 (A-Level)的教育。A-Level課程的內容相對於香港中學文憑考試 (HKDSE) 更為易掌握，學生只需要選讀3-4科目。寄宿學校鼓勵學生全面發展，除了課業學習外，還有許多非學術活動，例如馬術、飛行訓練、高爾夫等，在香港較難接觸的課外活動，可以讓學生全面且平衡地學習。這些活動與所學的軟技巧，對於學生未來申請大學及就業都將大大提升競爭力。

如果你正在計劃移居英國，並考慮讓孩子在英國的寄宿學校或大學接受教育，那麼琥珀教育在6月17日(星期六)在旺角康得思酒店7樓舉辦的「英國教育博覽2023」是一個不能錯過的活動。此次展覽將有超過20間知名英國院校參展，包括英國排名Top 25的大學和英國頂尖寄宿學校聯盟。這是一個難得的機會，讓你有機會親自了解這些世界頂尖大學的情況，並全方位掌握英國升學的資訊。

另外，展覽還將設有四場升學講座，邀請到多間頂尖英國院校的講者為你講解不同學科的申請攻略。這些講座不僅讓你更深入地了解英國最具競爭性寄宿學校及大學招生政策和標準，掌握更多英國升學資訊，還為自己日後升學路程作最合適的安排，馬上登記報名！

「英國教育博覽 2023」

日期：2023年6月17日（星期六）

時間：上午11時至下午4時半

地點：旺角康得思酒店7樓 (港鐵旺角站C3出口)

(7/F, Cordis, Mongkok)

詳情及預約：https://www.amberedu.hk/ev0617?ads=N



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(特約)