【8.31暴動】涉8.31太子站襲警等罪　16人事隔3年半後被控准保釋候訊

▲ 再多16人涉2019年8月參與暴動，今於九龍城裁判法院提堂。資料圖片

警方於2019年太子站8.31事件中拘捕多人，事隔逾3年半後，16人早前被落案起訴襲警、管有攻擊性武器及非法囚禁他人等罪，今（31日）分4案於九龍城裁判法院提堂。各被告暫毋須答辯，裁判官應辯方申請，將案件押後至7月26日至28日再訊，以待辯方索取文件及法律意見，各被告准以現金3,000元保釋候訊。

4宗案件共涉16名被告，首案被告為顧文軒（27歲，調酒師）、劉汝恒（28歲，髮型屋店員）、葉禮豪（21歲，無業）、許肇彰（29歲，沒有報稱職業）、蔡浩賢（26歲，侍應）、郭俊駒（39歲，售貨員）、劉洪發 (26歲，運輸工人）、黎卓如 (25歲，學生）、楊啟源（28歲，地盤工人）、林秉軒 (32歲，兼職繪畫導師）、鍾日傑（31歲，文員）。

各被告面對的控罪均發生在港鐵太子站月台，時間於或約於2019年8月31日。顧文軒、蔡浩賢各被控1項襲警罪，指顧襲擊在正當執行職務的警員，蔡則與王茂俊襲擊另1名警員；劉汝恒、葉禮豪則各被控1項阻撓在正當執行職務警員罪，指兩人故意阻撓在正當執行職務的2名警員；許肇彰被控1項企圖故意阻撓在正當執行職務警員罪，指他故意阻撓在正當執行職務的3名警員。

郭俊駒、劉洪發、黎卓如、楊啟源及鍾日傑各被控1項在公眾地方管有攻擊性武器，指他們攜有1個能發出鐳射光束的裝置；林秉軒被控1項無牌管有無線電通訊器具罪，即無線電收發機。

次案被告為馬俊仁（27歲，售貨員）及蔡朗賢（29歲，接待員），各被控1項在公眾地方管有攻擊性武器，指馬於同日在港鐵油麻地站月台，管有1個能發出鐳射光束的裝置、1個錘子連1把摺刀、1把彈射器、64粒鋼珠、53粒塑膠珠及21粒波子；蔡則在同日港鐵油麻地站大堂，管有3個能發出鐳射光束的裝置。

第3案被告為譚志達（25歲，無業），被控1項刑事損壞罪，指他於同日在旺角彌敦道759至761號無合法辯解而損壞1輛警車。第4宗案被告為屈君鵬（26歲，會計師）及梁靜雯（22歲，學生），被控1項非法囚禁他人罪，指他們於同日在港鐵太子站月台與其他人士非法囚禁1名張姓男子。

各被告暫毋須答辯，辯方申請將案件押後至7月底再訊，另有保釋申請，控方不反對保釋申請。裁判官將首案押後至7月27日再訊、次案及第4案押後至7月28日再訊、第3案則押後至7月26日再訊，各被告准以現金3,000元保釋。

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記者：梁錦麟