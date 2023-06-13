【愛妻心切】結婚1年太太患末期腎病 丈夫不離不棄陪伴洗腎10年再捐腎救妻

夫妻共甘共苦，甚至為了愛對方，可以獻出自己的器官。馬來西亞48歲的納查杜斯瑪（Nahzatusshima Kamarudin）曾是阿提哈德航空（Etihad Airways）空姐，她與丈夫丈夫查斯里（Jessri Hazril）結婚不到一年，一次突然昏倒送院，證實患上末期腎病，需要永久洗腎，丈夫不離不棄，更願意捐出自己的一顆腎臟給太太，但手術費達15萬吉令(約港幤25.4萬)，惟有眾籌。

納查杜斯瑪37歲確診患上腎病前，曾因高血壓及身體不適看醫生，當時已有腎蛋白過高及溢漏（protein leaking）問題。但當時她未意識到這是個警號，隨後更不了了之。直至有一天她不斷嘔吐、腳部腫脹兼昏倒，家人把她送院，才被驗出是腎臟衰竭所致，之後每天必須洗腎，令她頓時跌入人生谷底。

腎病打擊患上抑鬱症

納查杜斯瑪表示︰「由於沒有家族病史，我感到非常震驚，不斷埋怨自己和哭泣，因此患上抑鬱症兩年。」不過，為了孩子，她終於克服心魔。

那時候醫生看到我一直萎靡不振，就問我，難道你不想為了孩子活下去嗎？我當下醒了。沒錯，孩子還需要我這個母親，所以我必須要堅強，振作起來！從此以後，我風雨不改地定時去洗腎。

現年47歲的查斯里，他憶述當時抱住昏倒的妻子到醫院搶救，妻子被確診末期腎病，現在每周都要去洗腎中心3次。但他說妻子很堅強，經常是自己駕車去洗腎，不讓他載送。大約5年前，他接觸到腎臟移植後，就向妻子提議把自己的一顆腎臟捐給她。初時妻子堅持不接受，因為丈夫是家中的經濟支柱，而且手術費也太高。

為栽培兒子接受手術

後來納查杜斯瑪發現小兒子成績優秀，但家中拮据未能讓他繼續升讀大學，只能暫時在家自學，令她決心在手術後找一份穩定的工作，供兒子讀大學。丈夫查斯里亦表示︰

少了一顆腎仍可以活下去，所以我會捐腎給太太，因為我跟孩子都不能沒有她，孩子需要媽媽，而我承諾會跟她白頭偕老，所以我會照顧她、陪伴她直到終老。

他更為了捐腎，特別加強了運動及飲食管理，目前醫生診斷他與太太的情況都適合進行活體腎臟移植，不過移植手術費需要15萬吉令(約港幤25.4萬)。夫婦惟有向大山腳瑤池金母慈善基金會（ONE HOPE CHARITY）申請援助。

基金會伸出援手助籌款

大山腳瑤池金母慈善基金會主席拿督蔡瑞豪表示，納查杜斯瑪目前是一名自由業者，為客戶擬定營銷企劃。其丈夫因新冠疫情行動管制期被裁員，如今與妻子一起成為自由業者。

他們的28歲大兒子目在求職中，而23歲的小兒子則在自學外匯貿易。家中開銷主要由夫妻二人承擔，但他們工作收入不穩定，惟有靠儲蓄度日，

納查杜斯瑪的洗腎費雖有社險及宗教義捐局資助，但家人仍需要支付剩餘的洗腎費。夫妻倆已沒多餘的存款進行腎臟移植手術。

經過家訪和審核後，該基金會議決為兩人伸出援手，協助他們籌募15萬令吉的醫療費用，希望妻子能夠早日恢覆健康，與丈夫一起慢慢變老。

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