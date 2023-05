【蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙】少年英雄的成長　挑戰動畫美學巔峰

▲ 全新一集《蜘蛛俠》動畫展示更多不同特色的蜘蛛世界。

2018年的《蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙》(Spider-Man: Into the Spider-Verse)叫好叫座,其後更奪該年奧斯卡最佳動畫電影,至今被影迷奉為把多元宇宙演繹得最好的超級英雄作品。

相隔5年,最新一章《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》(Spider-Man:Across The Spider-Verse)自成為焦點,期待更多不同時空、不同造型的蜘蛛俠登場。

2018年的動畫《蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙》,跟Marvel的超級英雄宇宙是完全不同的故事背景,並破格地以一位半黑人、半波多黎各血統的少年英雄麥爾斯作為主角,講述另一個時空裏的蜘蛛俠歷險,同時開拓了蜘蛛俠多元宇宙,把各種不同背景、性別的蜘蛛俠共冶一爐,意念獨特而新鮮。

▲ 蜘蛛俠麥爾斯跟蜘蛛女桂恩史德西來到全新的歷險。

少年成長冒險

今次《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》延續首集故事,講於紐約守護居民的「蜘蛛仔」麥爾斯,跟「蜘蛛女」桂恩史德西重逢後,被神秘力量帶領進入一個充滿各式各樣蜘蛛俠的多元宇宙。當其他蜘蛛俠要打算聯手抗敵時,麥爾斯卻發現自己與他們產生矛盾,更被迫要與其他蜘蛛俠對抗,並重新審視英雄的意義,以守護他所愛的人!

今集動畫動用了3位導演,製作團隊來自《神奇女俠1984》(WW84)、《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)、《美食風球》(Cloudy with a Chance of Meatballs)、《靈魂奇遇記》(Soul)等,可說集結不同英雄片及動畫風格,帶來各種獨特又可以渾然天成的創作元素。

▲ 主角麥爾斯今次有更多親情和愛情的抉擇。

故事主題則承接上集受好評的元素,同時更深入地講述少年蜘蛛俠的故事的,如何在冒險歷程中成長、學習、成為更好的自己,蛻變成真正的超級英雄同時兼顧與家人的親密關係。

而故事中最有玩味的多重宇宙,續集自然讓麥爾斯和其他主要角色有更多互動機會,不同宇宙的蜘蛛俠既有很多共同點,也有不同的牽絆,最後就要靠主角要自己找出求同存異的方法,可以令這個蜘蛛時空共同前行。

美學風格天馬行空

動畫裡的每個宇宙都有各自的美學及藝術風格,創作團隊在設計層面上不受任何限制,可以天馬行空地發揮想像力,繪畫令人意想不到的蜘蛛俠世界,上集已展示過這方面令觀眾嘆為觀止的奇觀,今集的故事涉及更多的世界觀 ,出現更多千奇百怪的蜘蛛俠。

▲ 4 動畫中不同畫風令人歎為觀止。

除了活於美國的麥爾斯及桂恩史德西,又有屬於印度世界,充滿圖案和色彩曼陀羅的蜘蛛俠、五顏六色摩天大樓卻裝飾得像古老石廟一樣的世界,以及建基於倫敦早期的龐克年代,向這經典視覺時代致敬的「龐克蜘蛛」。

今次的繪畫風格亦甚有驚喜,當中包含歷年曾經畫過蜘蛛俠或蜘蛛女的漫畫家的獨特的畫風和不同的用筆(如有些畫家用箱頭筆、有些用畫筆或鋼筆墨水,甚至鉛筆),畫家們探索不同的技術並將之帶入動畫世界,讓觀眾好像真正走進漫畫書的空間感受不同的世界觀。