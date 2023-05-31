【強制舉報虐兒】強制舉報虐兒條例草案出爐　23個專業需舉報倘違法最高判監3個月

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政府計劃於今年內向立法會提交強制舉報虐兒兒童條例草案，條例將會於下月14日到立法會進行二讀及三讀，如獲通過會於法例刊憲後18個月後生效。

草案建議修例將社會福利、教育及醫療衛生界別23個職系，列為「強制舉報者」。如這些職系人士懷疑18歲以下兒童會受合理傷害而未有舉報，未有合理辯解下最高可被判3個月，並罰款5萬元。

「強制舉報者」涵蓋的職系，包括社工、教員、醫生及中醫等23個職系。有關職系人員如有合理理由下，懷疑兒童已遭受嚴重傷害，或有實際風險會面臨嚴重傷害，包括暴力、強迫性行為以及心理傷害而未有舉報，均屬犯罪。

根據立法草案，舉報範圍並不包括對另一名兒童所造成的傷害，亦即欺凌；以及意外所致傷害。立法建議亦會提供免責辯護，包括真誠而合理地相信延誤舉報符合兒童的最佳利益，以及已有另一名人士舉報，均不屬犯罪。

勞福局消息人士表示，強制舉報者如向警方報警，即已符合舉報要求，另外社署亦會提供表格供業界填寫。當局亦正研究是否設立熱線，供舉報者作出舉報。

政府消息人士表示，參考其他司法管轄區的經驗，強制舉報虐兒機制法例生效後，舉報虐兒個案數字會大幅飆升。社署計劃設立一間新的留宿幼兒中心，並於2024年啟用，可提供48個服務名額，每年平均可以照顧192名兒童。

責任編輯：陳展棋



