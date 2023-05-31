【優惠】PayMe推譚仔、三哥優惠券　買滿$45減$5新用戶再送$50

▲ PayMe推譚仔、三哥優惠券，買滿$45減$5新用戶再送$50。（譚仔三哥米線提供）

譚仔雲南米線（譚仔）和譚仔三哥米線（三哥）聯同滙豐旗下電子錢包 PayMe ，由6月1日至30日期間推出「全民Discount」優惠企劃，除了推出快閃優惠券以PayMe惠顧滿$45即減$5外，PayMe的新用戶凡惠顧滿$100即可獲$50優惠券。

用戶可以透過PayMe用消費券付款之外，由2023年6月1日至6月30日期間，更可於PayMe app搶譚仔及三哥快閃優惠券，買滿$45即減$5。數量有限，搶完即止。優惠券有效期為3天，逾期無效。

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而在推廣期內成功登記PayMe及完成身分證驗證的新用戶可專享迎新獎賞，只要於譚仔或三哥惠顧滿$100並以 PayMe結賬，$50優惠券自動新增到其PayMe內，於下次買滿$100並以PayMe結帳時會自動扣減。優惠須受條款及細則約束，詳情請參閱店內推廣。

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責任編輯：陳麗娜