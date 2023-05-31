  • 31°C
香港時間 : 2023531日 (週三) 20:42
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【優惠】PayMe推譚仔、三哥優惠券　買滿$45減$5新用戶再送$50

社會 19:02 2023/05/31

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

PayMe推譚仔、三哥優惠券，買滿$45減$5新用戶再送$50。（譚仔三哥米線提供）

譚仔雲南米線（譚仔）和譚仔三哥米線（三哥）聯同滙豐旗下電子錢包 PayMe ，由6月1日至30日期間推出「全民Discount」優惠企劃，除了推出快閃優惠券以PayMe惠顧滿$45即減$5外，PayMe的新用戶凡惠顧滿$100即可獲$50優惠券。

用戶可以透過PayMe用消費券付款之外，由2023年6月1日至6月30日期間，更可於PayMe app搶譚仔及三哥快閃優惠券，買滿$45即減$5。數量有限，搶完即止。優惠券有效期為3天，逾期無效。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】荷爾蒙失調身形暴漲狂爆瘡　醫生拆解7大徵兆嚴重致不孕患癌

而在推廣期內成功登記PayMe及完成身分證驗證的新用戶可專享迎新獎賞，只要於譚仔或三哥惠顧滿$100並以 PayMe結賬，$50優惠券自動新增到其PayMe內，於下次買滿$100並以PayMe結帳時會自動扣減。優惠須受條款及細則約束，詳情請參閱店內推廣。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【着數優惠】一粥麵4「粽」套裝盡享鹹甜口味　網上預訂送$50優惠券
今日 16:08
【着數優惠】一粥麵4「粽」套裝盡享鹹甜口味　網上預訂送$50優惠券
【消費券】WeChat Pay HK推三大獎賞　每名用戶最多享$238
今日 11:15
【消費券】WeChat Pay HK推三大獎賞　每名用戶最多享$238
【消費券】八達通推迎新及轉會獎賞　最多可獲100元儲值額
今日 17:00
【消費券】八達通推迎新及轉會獎賞　最多可獲100元儲值額

你可能感興趣

【着數優惠】一粥麵4「粽」套裝盡享鹹甜口味　網上預訂送$50優惠券
今日 16:08
【着數優惠】一粥麵4「粽」套裝盡享鹹甜口味　網上預訂送$50優惠券
【消費券】WeChat Pay HK推三大獎賞　每名用戶最多享$238
今日 11:15
【消費券】WeChat Pay HK推三大獎賞　每名用戶最多享$238
【消費券】八達通推迎新及轉會獎賞　最多可獲100元儲值額
今日 17:00
【消費券】八達通推迎新及轉會獎賞　最多可獲100元儲值額
電子支付 餐廳情報 手機Apps 美食 電子消費券 PayMe 著數優惠 米線

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【駭人意外】大門疑失靈被困冷凍庫　快餐店女經理活生生凍死
13:44 2023/05/30
【駭人意外】大門疑失靈被困冷凍庫　快餐店女經理活生生凍死
【脂肪肝】女工程師食得超清淡竟患脂肪肝 營養師揭1個元兇：超多人中
10:20 2023/05/29
【脂肪肝】女工程師食得超清淡竟患脂肪肝 營養師揭1個元兇：超多人中
【東張西望】內地前妻處心積慮4年時間騙去公屋單位　87歲港伯無家可歸
今日 11:47
【東張西望】內地前妻處心積慮4年時間騙去公屋單位　87歲港伯無家可歸